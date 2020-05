Un gesto pieno di significato quello di Arisa sui social, che con l’ultimo post è apparsa senza parrucca e senza timore di rivelare se stessa. Di recente infatti l’artista ha confessato si soffrire di tricotillomania che la costringe spesso a tagliare i capelli molto corti. Un atto di coraggio, come lei stessa scrive al termine di un lungo post che accompagna lo scatto sia su Facebook che su Instagram, che la spinge a mostrare la sua testa rasata e rivolgere un appello alle donne.

Un’ottica tutta nuova quella di Rosalba Pippa che ha subito raccolto il consenso di tutte coloro che vedono il vero valore di una persona nella sua bellezza interiore, piuttosto che negli espedienti estetici.

Arisa ci ripensa e toglie la parrucca

Appena 3 giorni fa Arisa pubblicava sui social una sua foto con una parrucca. Nelle righe che accompagnavano lo scatto la cantante si pronunciava decisa nella scelta di indossare una parrucca fino a che non le sarebbero ricresciuti i capelli.

Ora però Rosalba fa un passo indietro e sceglie di portare con orgoglio il suo taglio cortissimo, accettandosi per quella che è.

“Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso” scrive ferma la Pippa. “Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta, ma io sono questa, che tu lo voglia o no. Io voglio essere quella che sono amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua“.

L’appello di Arisa

Un atto forte che contiene un messaggio potente rivolto a tutte le donne schiave di un’immagine falsa, intrappolate in una gabbia quotidiana che impone loro di compiacere il mondo esterno, rispecchiando quanto più fedelmente canoni tanto ideali quanto irreali.

“Aiutami a farlo anche tu e aiuta tutte noi ad amarci un po’ di più” prosegue Arisa. “Fai che la nostra autostima non dipenda da un like, fai che una donna possa pensare di valere e di poter stare al mondo al di là del suo aspetto fisico e di quanto riesca ad apparire fica sui social“.

E ancora: “Fa che ci sia dell’altro, osserva bene, ascolta, valuta, concedimi tempo e l’opportunità di farmi amare. Ne ho di cose da dire, di cose da dare.. tutte noi siamo un pozzo prezioso di sorprese e abilità ma spesso ci lasciamo condizionare e ci perdiamo un bicchier d’acqua” e poi conclude: “CORAGGIO TIPE”.