Di questi momenti le ultime notizie che riguardano l’epidemia di Coronavirus. Si apre la terza settimana di “fase2” della gestione dell’epidemia di Covid e i dati che filtrano dal bollettino della Protezione Civile sembrano confermare il trend positivo delle settimane precedenti.

Italia, il bollettino del 25 maggio

In questi giorni si è a lungo discusso principalmente sui rischi che avrebbe potuto comportare la “nuova normalità”, la ripartenza dell’Italia con nuovi motori accesi. La convivenza con il Coronavirus, come aveva già anticipato Conte già durante la fase 1 dell’emergenza, sarebbe stata la più delicata e critica da affrontare.

A minare il forte senso di responsabilità dimostrato dalla popolazione sembra essere in questi giorni la preoccupante ripartenza della “movida”, argomento in questi giorni di forte discussione.

Morti ancora in calo

Anche oggi arrivano puntuali i dati raccolti, regione per regione, dalla Protezione Civile circa l’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia che vede, rispetto alla giornata di ieri, 300 nuovi contagi e 55.300 persone attualmente positive al Coronavirus. Ancora in forte aumento le persone guarite e dimesse dall’ospedale: 1.502 casi registrati in data odierna per un totale di 141.981 guariti in Italia dallo scoppio dell’epidemia a febbraio.

230.158 le persone che in tutto hanno contratto il virus in questi mesi sino ad oggi e tra questi si contato 32.877 decessi in tutto, 92 casi registrati in data odierna.

