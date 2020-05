La settimana scorsa Barbara D’Urso fu chiara: non avrebbe più invitato Elena Morali e Luigi Favoloso se non fossero stati chiari circa la storia delle presunte minacce nei confronti della bionda fidanzata. Fu la ex di Luigi, Nina Moric, ad aver raccolto uno sfogo della Morali, che a telefono le confessò di essere stata ricattata da Luigi Favoloso. Tuttavia, quando Carmelita chiese loro di mandare in onda la telefonata tra Elena e Nina registrata dalla Moric, la Morali non fu d’accordo.

Ora, ancora una volta a Live – Non È La D’Urso viene fuori la verità sulla vicenda.

È vero che Favoloso minacciò la fidanzata di divulgare video della loro intimità. La telefonata è stata inscenata nel corso dell’ultima puntata dello show di Barbara da due attrici, rispettivamente nei ruoli della Moric e della Morali. Ma Elena racconta un’altra versione e ora che ha rotto con Favoloso, perché avrebbe rivisto il suo ex Daniele Di Lorenzo, la Morali vorrebbe Luigi di Nuovo al suo fianco.

La telefonata tra Elena e Nina

La conversazione tra Nina Moirc ed Elena Morali porta a galla tutti i retroscena riguardo i chiacchierati ricatti di Luigi Favoloso nei confronti della bionda.

“Luigi mi ha ricattato” dice l’attrice che interpreta la Morali. “Ti ha ricattato? ” Domanda sbalordita finta Moric. “Sì mi ha detto che dovevo tornare subito perché sennò succedeva un casino” prosegue la finta Elena.

La Moric, come si apprende dalla fiction che racconta la telefonata, ritiene che Favoloso sia in continua competizione. “Non devi mai più tornare a parlare con lui. Vuole essere Fabrizio Corona e non lo sarà mai” dice la finta Moric.

“Vorrebbe tanto, lo soffre tanto. Sì sì, è vero!” risponde la finta Elena.

Elena Morali difende Luigi Favoloso

La vera Elena Morali, nuovamente ospite a Live, tuttavia smentisce le minacce e ribadisce che l’ex è una brava persona. “Ho detto una stupidata” si spiega Elena Morali. “Non mi ha mai ricattata. Lo conoscevo da 15 giorni e credevo queste cose. Ora non le credo più, ho fatto un percorso con lui. Penso anche io che soffrisse molto per la figura di Corona, perché quando stavano insieme Nina faceva spesso i confronti con lui.

Ma ora non penso che abbia una fissa. Io allora non lo conoscevo così bene. È vero, le ho pensate queste cose. Ora so che ho avuto torto marcio a dire quelle cose perché con me si è dimostrato una brava persona. Non posso giudicare quello che è successo tra di loro. Quella sera effettivamente bloccai i contatti con lui“.

Ora i rapporti con Luigi sono critici, poiché lui non le risponde al telefono da quando ha saputo che Elena ha rivisto Daniele Di Lorenzo. “Abbiamo litigato perché ho rivisto Daniele, con lui mi scatta sempre qualcosa. Questo ovviamente ha scatenato l’ira di Luigi che ora non mi risponde più al telefono“.

Ma le speranze della Morali sono quelle di tornare accanto a Luigi e stare ancora insieme. “Io spero di fare pace con lui, ovviamente non lo posso obbligare“.