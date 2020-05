Non è andata bene l’ospitata di Luigi Favoloso a Live- Non È La D’Urso. Barbara D’Urso, che ha provato a fare chiarezza sulla storia tra l’ex gieffino e Nina Moric, seccata ha dato un avvertimento al Favoloso e la sua fidanzata Elena Morali.

Quest’ultima, infatti, non ha voluto mandare in onda una telefonata registrata dalla Moric. Secondo Nina nel corso della chiamata la Morali avrebbe confidato di essere sotto minaccia da parte di Favoloso, accuse che la stessa ex concorrente dell’Isola dei Famosi avrebbe smentito in studio. La faccenda Favoloso quindi diventa sempre più confusa, ma proprio per questo se la coppia continua a sottrarsi ai confronti Barbara è decisa a chiudere l’argomento.

Elena Morali smentisce Nina Moric

Le accuse di Nina Moric nei confronti di Luigi Favoloso si fanno nuovamente pesanti: secondo la modella croata, l’ex fidanzato ricatterebbe Elena Morali, minacciando di rendere pubblici alcuni video privati della loro intimità. Presentatosi in studio al fianco della compagna Elena, Favoloso ha respinto l’accusa, con l’appoggio della Morali. “Se vogliamo riprenderci lo facciamo io e lui anche se non è mai successo. Luigi non mi ricatta.

È meraviglioso” replica e lo difende Elena.

Eppure Nina ritiene di essere in possesso della confessione della Morali, ma al momento di ascoltarla in diretta, la stessa Elena non ha voluto. Quando la D’Urso le ha chiesto quindi di replicare alla modella, Elena Morali ha fatto un ulteriore passo indietro. “Risponderò nelle sedi opportune” ha dichiarato in tv. “Ho potuto dire delle cose e ho fatto anche finta di piangere per vedere cosa mi rispondesse Nina. Ho cercato di assecondare quello che mi veniva chiesto“.

Elena Morali parla di Nina Moric

A questo punto è stata Elena Morali a parlare di Nina Moric, insinuando che la croata abbia mentito.

“Merita un corso di recitazione ma anche un bravo medico“.

La risposta di Elena è sfociato in un vero è proprio attacco nei confronti della Moric. “Non mi sembra una persona molto tranquilla nel video che abbiamo visto. Non sa nemmeno l’italiano dopo venti anni, non sa coniugare due lettere. È ignoranza, si faccia un corso di giurisprudenza“.

Barbara D’Urso vuole chiudere

A questo punto, non riuscendo a capire la reale versione dei fatti, Barbara D’Urso appare irritata e decisa a chiudere l’affaire Favoloso, avvertendolo di stare sprecando l’ultima chance per dire la sua.

“Non continuerò a parlare settimane e settimane di questo” intima Carmelita. “Finisce qua, quello che avete da dire, ditelo e poi finisce qua“.