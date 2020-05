Orietta Berti ha parlato della sua vita privata, svelando un retroscena del suo passato che molti non conoscevano. L’artista, legata da una vita al marito Osvaldo, ha dichiarato di aver respinto tre uomini.

Orietta Berti: “Ho respinto tre uomini“

Tre è il numero dei pretendenti che l’intramontabile Orietta Berti avrebbe respinto nel corso della sua vita, in favore di un amore inossidabile quale quello che la lega al suo Osvaldo.

Del suo legame con il marito, di cui aveva parlato in una recente intervista su Nuovo, le cronache rosa si sono innamorate fin da subito, intercettando i lineamenti di un sentimento da favola impossibile da intaccare.

Ed è stata proprio la cantante a raccontare questo piccolo retroscena del suo privato ai microfoni di Da noi… a ruota libera, trasmissione condotta da Francesca Fialdini, durante un collegamento con lo studio il 24 maggio scorso.

“Non mi sono assolutamente pentita“, ha affermato Orietta Berti sul rifiuto servito ai suoi corteggiatori del passato, sottolineando come il suo amore più grande, il marito appunto, sia praticamente insostituibile. “Osvaldo non si tocca – ha aggiunto la conduttrice – è un monumento nazionale“.

L’amore secondo la cantante

Durante il collegamento con lo studio del programma, Orietta Berti ha espresso il suo punto di vista sull’amore, tema caro alla sua produzione artistica e colonna portante della sua esistenza. “Alcune persone vivono l’amore anche nell’abbandono, penso che le pene d’amore siano le più dolorose, quando un sentimento non è corrisposto“.

La cantante ha descritto al pubblico la sua prospettiva su quella che, a suo dire, sarebbe la formula vincente di una coppia: “C’è sempre uno dei due che dà di più.

Secondo me, perché un amore duri deve essere così. Uno dei due si deve sacrificare“.

Orietta Berti, che nel 2020 festeggia 55 anni di carriera, ha dichiarato di essere al lavoro per l’uscita di uno speciale cofanetto contenente 6 cd, fatica discografica che vedrà la luce entro il prossimo dicembre.

Approfondisci

Orietta Berti rivela: “Con Claudio Villa cantavamo per strada”

Orietta Berti contro Anna Tatangelo e Marcella Bella

Orietta Berti, il grande rimpianto sulla madre