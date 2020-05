Orietta Berti sta trascorrendo la quarantena insieme al marito Osvaldo Paterlini che soffre di alcuni problemi di salute. Proprio la cantante, che ha recentemente raccontato di avere un grande rimpianto, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della fortuna di avere accanto un uomo come lui e anche dei suoi prossimi progetti, tra cui un’autobiografia.

La quarantena di Orietta Berti

Una quarantena all’insegna del più assoluto isolamento ma in compagnia dell’amato Osvaldo. Orietta Berti, reduce da Il Cantante Mascherato, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha raccontato del particolare periodo che sta vivendo l’Italia, segnata dall’emergenza Coronavirus.

Sono i suoi figli a fare la spesa per lei, una volta a settimana.

Sempre la cantante ammette come le manchi la nipotina Olivia che ha compiuto un anno a marzo: “Abbiamo festeggiato a distanza con una videochiamata e vederla spegnere la sua prima candelina è stata un’emozione incredibile”. Orietta Berti, qualche settimana fa, era stata ospite di Domenica In dove aveva parlato di alcuni problemi di salute che affliggono il marito Osvaldo: “Non sta tanto bene, ma si rimetterà, gli fa male un orecchio e una spalla, ma si riprenderà.

Qui ci fa paura tutto”. Ora, al settimanale, ammette come incontrare Osvaldo sia stata la sua più grande fortuna. La Berti attribuisce il successo proprio al marito, che all’epoca del loro incontro non esitò a lasciare il lavoro per seguirla e starle accanto.

L’autobiografia in lavorazione

Orietta Berti e Osvaldo sono legati da oltre 40 anni. Il loro matrimonio è avvenuto nel 1967 e per tutto questo tempo è stato una fedele spalla per la cantante. Quest’ultima, non smette mai di citare il compagno nelle sue numerose interviste, sottolineandone l’importanza nella sua vita.

Osvaldo, per amore di Orietta, avrebbe anche rinunciato al suo sogno di diventare pilota di rally, prediligendo una carriera nel mondo del calcio, mestiere molto meno pericoloso.

L’amore per Osvaldo

La coppia ha avuto due figli: Omar e Otis. Molto probabilmente, quindi, nell’autobiografia della cantante in preparazione e la cui uscita è prevista ad ottobre, ampio spazio avrà proprio questo legame.

