Ieri ritrovo questo video @gliannidorodelfestivalbar 1986 sono passati 34 anni , facevo la cantante di Disco e viaggiavo in tutta Europa. Pensate che cosa curiosa , il migliore amico di mio marito nonché collega era un bellissimo attore era @fabio_sartor_poeticbikes e viveva praticamente a casa nostra con la sua bellissima moglie che insieme a lui Franco Oppini e @giorgiofalettiofficial era protagonista di “Colletti Bianchi “. Si chiamava @cn_connienielsen ed è diventata in seguito una delle più apprezzate attrici holliwoodiane , proprio ieri sera davano in televisione “ il gladiatore “ ed è stata protagonista anche di film come “ l’avvocato del Diavolo”… ho trovato le nostre foto con lei che dorme sul divano ….eravamo spesso tutti insieme a pensare al destino lavorativo di tutti noi , oggi mi viene da sorridere …che bello è stato vivere in quegli anni , pieni di speranze , di sogno che si realizzavano in mondo incredibile…che cosa fantastica è la vita