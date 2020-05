La terza stagione de L’Allieva, fiction di successo prodotta da Rai 1 e tratta dai romanzi Alessia Gazzola è ormai alle porte; la messa in onda delle nuove puntate è prevista per la stagione invernale, nonostante le incertezze dovute all’emergenza Coronavirus.

La notizia di una nuova stagione della fiction che ha come protagonista il medico legale Alice Allevi (interpretata da Alessandra Mastronardi) era già stata data dalla stessa Alessia Gazzola lo scorso agosto, tramite un messaggio pubblicato sui social.

Oggi che l’attesa cresce sempre più, iniziano ad esserci le prime anticipazioni sui personaggi – quelli che restano e quelli che hanno lasciato – e su quello che accadrà nella nuova stagione.

L’Allieva: una produzione tutta italiana

Prodotta da Rai 1, la sceneggiatura de L’Allieva è stata scritta da Alessia Gazzola (scrittrice anche dei romanzi incentrati sul personaggio di Alice Allevi, pubblicai da Longanesi) e Peter Exacoustus, sceneggiatore di molte amatissime serie TV di successo firmate Rai, tra cui Elisa di Rivombrosa.

I fan non vedono l’ora del ritorno della fiction L’allieva e dimostrano di apprezzare ancora moltissimo la serie. Le repliche delle stagioni precedenti stanno andando in onda la domenica sera su Rai 1, e riscuotono ancora un enorme successo.

I personaggi che restano

Sembrano dunque tutti in attesa di veder cosa accadrà ora a Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) e Claudio Conforti (Lino Guanciale), ma anche a tutti i vari e bei protagonisti che colorano il mondo dell’intera fiction.

Tra chi resta ovviamente Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, che interpretano rispettivamente Alice Allevi e Claudio Conforti, i personaggi principali della serie.

Arthur presente all’appello

Ma anche Dario Aita dovrebbe essere di nuovo presente: l’attore ha interpretato Arthur Malcomess, fotografo giramondo che ha avuto una storia d’amore con Alice Allevi.

Secondo le indiscrezioni riportate dal sito Il Sussidiario, Arthur farà di tutto per riconquistare la bella Alice, la quale però sappiamo essere innamoratissima di Claudio.

In un’intervista a TV Mia Dario Aita ha raccontato della sua bellissima amicizia con Alessandra Mastronardi, dichiarando che L’Allieva è stata un’esperienza bellissima e che sperava di poter tornare sul set con la stessa Alessandra.

La “cattiva” non ci sarà più

All’appello invece mancherà Ambra, la “cattiva” della fiction interpretata da Martina Stella, la quale in un’intervista a Di Lei ha spiegato: “È stato molto divertente interpretare un personaggio “cattivo” e antipatico come Ambra.

Ci siamo fatti un sacco di risate sul set, ma nella terza stagione Ambra non ci sarà”.

La trepidazione dei fan cresce, non resta che aspettare l’uscita della terza stagione, e nel frattempo gli appassionati potranno ingannare l’attesa seguendo le repliche di Non dirlo al mio capo, fiction che vede come protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.