Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia che ha fatto sognare gli amanti del gossip, e delle storie d’amore, nostrani. Un grande amore, un bellissimo figlio, Santiago, un matrimonio da favola, la separazione e poi ancora il ritorno di fiamma a dimostrare l’affetto tra i due. Durante il lockdown, De Martino ha lasciato la città per motivi di lavoro, ma ora Chi lancia il gossip: è crisi tra i due?

Fede o non fede?

In queste ultime ore si parla molto di una possibile crisi nella coppia più gossip d’Italia. Alcuni fan lamenterebbero l’assenza della fede dal dito della showgirl, segno, se fosse vero, non solo di una crisi ma anche di una possibile nuova separazione tra i due.

Ma sarà vero? Dopo una attenta analisi di quanto pubblicato sul profilo della showgirl argentina, all’anulare della mano destra di Belen una fede ci sarebbe eccome a testimonianza che tra i due non sarebbe anche arrivata la fine. Ma anche

De Martino lontano da casa e Belen a ristorante

Si sa con certezza che De Martino ha lasciato Milano diretto a Napoli già nel periodo di lockdown.

Niente di strano comunque: il ballerino si è trasferito per registrare le puntate di Made in Sud. Intanto però il settimane di gossip Chi ha fotografato Belen a cena fuori nello stesso ristorante di Andrea Iannone. La notizia però, c’è da sottolineare, non è clamorosa. C’è da aspettarsi, infatti, che persone dello stesso ambiente vadano a cena negli stessi locali. Resta anche da sottolineare come i due non fossero nemmeno a cena insieme ma a diversi tavoli di distanza, sottolineano i giornali.

Se c’è aria di crisi, quindi, non si vede.

La coppia potrebbe vivere un momento difficile a prescindere dal ristorante in cui va a cena e a prescindere dall’indossare o no una fede, oppure i due potrebbero essere più uniti che mai e separati solo dal lavoro.