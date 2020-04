Sono una delle coppie più affiatate del momento, ma nelle prossime settimane saranno separati per esigenze lavorative. Stefano De Martino ha annunciato su Instagram di essersi trasferito a Napoli per lavorare alle nuove puntate di Made in Sud, in onda presumibilmente ad inizio estate su Rai 2, mentre su Belén circola il sospetto possa essere incinta.

Stefano De Martino al lavoro per Made in Sud

Finisce la quarantena in coppia per Stefano De Martino e Belén Rodriguez, in compagnia del figlio Santiago. L’ex ballerino di Amici e ora conduttore ha lasciato la casa che condivide con la fidanzata per Napoli, dove si registreranno le puntate di Made In Sud, programma grazie al quale ha confermato il suo successo e che l’ha lanciato di diritto nel mondo dei conduttori.

Il programma comico tornerà in onda con buone probabilità a giugno. “Ritorna Made in Sud ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma” sono state le parole di De Martino su Instagram.

Il ragazzo ha poi aggiunto: “Ho avuto la fortuna di trascorrere questo periodo insieme alla mia famiglia, e oggi più di ieri mi rendo conto quanto sia dura affrontare la quarantena da soli.”

Infine, si è augurato che l’emergenza Coronavirus possa finire il prima possibile: “Forza, speriamo passi presto questo periodo!”. Sul finale De Martino ha poi approfittato del momento per ringraziare anche coloro che stanno seguendo le repliche di Stasera tutto è possibile.

Stefano e Belén, una coppia affiatata

Stefano De Martino e Belén Rodriguez hanno trascorso questa quarantena più innamorati che mai.

A legarli, anche l’affetto per il figlio Santiago. Qualche settimana fa è stato il compleanno del piccolo e De Martino ha pubblicato una sua foto su Instagram scrivendo: “Oggi il mio ometto compie 7 anni. Buon compleanno Santi, continua a crescere così piccolo mio, creativo, sensibile ed appassionato. Sono fiero di te. Ti amo tanto, tanto quanto? Come avresti risposto tu qualche anno fa : ‘Tutta la Jungla!’”. Stefano ha poi rinnovato l’amore per Belén in un video, scrivendo: “Ritorneremo a scoprire il mondo, insieme, io e te”

Approfondisci

Emma Marrone, la domanda in diretta di una fan: “Hai perdonato Belén?”

Belén ricorda il momento esatto in cui si innamorò di Stefano De Martino

Belén e l’amore ritrovato con De Martino: “È stato lui a fare il primo passo”