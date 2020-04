La storia d’amore tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino appassiona, ormai da anni i loro ammiratori. I due hanno avuto un idillio piuttosto travagliato, e dopo la separazione nel 2015 i due si sono ritrovati, nel 2019, più innamorati che mai. I fan attendono con trepidazione una eventuale notizia relativa ad una seconda gravidanza della showgirl argentina ed ogni piccolo segnale lanciato sui social rappresenta motivo di speranza sull’ argomento. Recentemente Cecilia Rodriguez ha pubblicato una Instagram Story con una vecchia foto in cui dava un bacio sulla pancia di Belén incinta del piccolo Santiago: è forse la spia di una dolce notizia?

Belén e Stefano: un amore ritrovato

Le vicende legate a Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno coinvolto i loro fan quasi al pari di una serie tv di stampo romantico. L’amore tra i due è scoppiato nel 2012, grazie al programma Amici di Maria De Filippi, al quale entrambi prendevano parte all’epoca, ballando spesso in coppia. Nel 2013 arrivano il matrimonio e la nascita del figlio Santiago. Nel 2015, purtroppo, la relazione finisce, ma gli appassionati della love story continuano a sperare nel ritorno di fiamma.

Le speranze non sono vane e nel 2019 Belén e Stefano tornano insieme.

Dal momento in cui i due hanno ripreso la loro vita coniugale, ci sono stati molti rumors relativi ad una presunta seconda gravidanza della Rodriguez. Da mesi i fan non aspettano altro e recenti aggiornamenti di Instagram fanno sperare in bene.

La foto pubblicata da Cecilia

Belén è molto attiva sui social, in particolare su Instagram ed in questo periodo di quarantena i followers possono assistere a diverse storie e dirette in cui si mostra con la sua ritrovata famiglia.

Insomma, lei e Stefano stanno recuperando il tempo perduto, trascorrendo le giornate insieme al figlio. Non sembrano esserci notizie ufficiali relative ad una seconda gravidanza della Rodriguez, ma recentemente sua sorella Cecilia ha pubblicato, in una Instagram Story, una foto di qualche anno fa, in cui baciava la pancia della showgirl all’epoca incinta di Santiago. Avrà voluto lanciare un messaggio o era un semplice ricordo di quel periodo? Bisognerà aspettare per comprendere gli sviluppi della vicenda. Se la notizia fosse vera, sicuramente sarà Belén ad annunciarla al più presto.