Belen incinta? La foto di Santiago fa esplodere i commenti

Che sia vero o no, che lo si voglia o no, la presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez sta tenendo tutti i fan con il fiato sospeso. In molti “monitorano” un accenno di pancia sul corpo statuario della modella argentina e attendono trepidanti una futura conferma. Ad alimentare queste speranze, arriva una foto sul profilo Instagram che (in realtà) potrebbe significare tutto e niente. Nei commenti tuttavia già piovono le congratulazioni.

Belen “illude” con la foto di Santiago

La famiglia De Martino, felicemente riunita questa estate, si sta concedendo ancora qualche giorno di relax fra i monti, dopo aver trascorso un po’ di tempo alle Baleari.

Ed ecco spuntare una foto che alcuni hanno definito “sospetta”. Lo scatto mostra il figlio della coppia, Santiago, su un letto a castello, nascosto dietro a una testiera con un nome femminile: “Penelope”.

“Cute” (carino) è la didascalia della Rodriguez. Tra i commenti già si urla alla conferma. Il letto a castello, il nome femminile e il commento accompagnato dall’emoticon di un orsetto peluche sarebbero tutti “indizi nascosti” di una gravidanza. In realtà, pochi giorni fa proprio la diretta interessata aveva rotto il silenzio, restando comunque enigmatica, dichiarando: “Lavori in corso“. Ma le voci sarebbero partite da Stefano De Martino che, secondo alcune voci, avrebbe rivelato la dolce attesa della moglie.

Belen e Stefano De Martino, i prossimi programmi della coppia

La coppia si stanno preparando per la conduzione del Festival di Castrocaro, programmata per il 3 settembre su Rai2. “Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita – ha dichiarato Stefano – In tv ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare“.