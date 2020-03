Una nostalgica Belén irrompe sui social con un ricordo che ormai ha quasi 10 anni: l’incontro con Stefano De Martino, divenuto suo marito e padre di suo figlio Santiago.

Un amore, il loro, che sbocciò nel bel mezzo di una bufera gossip, dal momento che entrambi all’epoca erano impegnati. Eppure, quel sentimento ha superato gli ostacoli di ogni pettegolezzo, ma anche crisi nere e lunghi periodi di separazione. Così, dopo 8 anni, Belén e Stefano sono ancora insieme, tra le coppie più amate e appassionanti del piccolo schermo.

Quando Belén conobbe Stefano

L’argentina ricorda ogni cosa di quella sera del 2012, in cui la sua vita cambiò per sempre.

Accadde tutto durante una puntata del talent Amici di Maria De Filippi. Stefano De Martino era lì come ballerino professionista, mentre Belén Rodriguez partecipava come super ospite della serata. L’esibizione di Stefano sulle note di un brano dei Coldplay la colpì profondamente. Alla fine della canzone, la Rodriguez era innamorata di lui. È proprio quell’esibizione che Belén ha voluto riproporre con un video pubblicato sul suo profilo.

Ad accompagnare il post una dedica d’amore.

“Quella sera, me la ricordo come se fosse ieri… E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri, e mai ne uscirai” scrive l’argentina, in un moto romantico.

La storia con Stefano De Martino

Fu un inizio complicato: lui a quei tempi era impegnato con Emma, sua ex compagna alla scuola di Amici, mentre la modella era ancora al fianco di Fabrizio Corona. Inevitabile che la loro storia facesse chiacchierare. Poi i due non poterono far altro che ammettere i loro sentimenti, troncare le precedenti relazioni e vivere il loro amore, dal quale poi è nato il piccolo Santiago.

I due si sono sposati nel 2013, ma appena due anni dopo la coppia ha annunciato la separazione. Sempre legati, anche negli anni che li hanno tenuti distanti, Belén e Stefano sono riusciti ad appianare tutte le loro incomprensioni. Poi nel 2019 sono stati protagonisti di uno dei più appassionanti ritorni di fiamma dello showbiz italiano. Ora con Santiago sono il ritratto di una famiglia serena.

