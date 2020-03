Belén Rodriguez rilascia inaspettate dichiarazioni sui social. Prima si esprime su Emma Marrone, storica ex del suo amore ritrovato Stefano De Martino, poi sui programmi di Barbara d’Urso.

Belén Rodriguez su Emma Marrone

In una diretta Instagram con il settimanale Chi, Belén ha rivelato: “Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo“. E fin qui è cosa nota, poi Belén lancia lo scoop: “Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima che tra ascoltavo e stimo tantissimo e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io volevo essere brava anche in quel settore.

E la copiavo“.

Le dichiarazioni su Stefano De Martino

Conclude: “Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex“. La showgirl ha parlato anche della momentanea separazione da Stefano De Martino: “Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene.

Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente“.

Il commento di Belén sui programmi della d’Urso

Durante l’intervista social, Belén affronta anche un’altra tematica che la interessa in prima persona, parla infatti del ruolo della bellezza nel mondo dello spettacolo: “Se la bellezza è ancora così importante? Nello spettacolo può essere importante anche la non bellezza“. A tal proposito Belén non si esime dal rilasciare opinioni sulle trasmissioni di Barbara d’Urso e spiega il suo punto di vista: “Pensa a programmi come quelli della d’Urso, dove ci sono personaggi circensi, come l’uomo gatto, la donna che si è deturpata il sedere.

Personaggi goliardici“.

La showgirl non è l’unica a commentare i programmi di Barbarella, ma il fine di Belén non è tanto criticare la conduttrice, quanto parlare di bellezza. Infatti, Belén dice la sua sulla relazione tra aspetto fisico e televisione: “Però permettetemelo: una bella ragazza che sa fare spettacolo funziona di più. È crudele ma è così“.