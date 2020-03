Vittorio Feltri contro Barbara d’Urso dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso in cui ha avuto un confronto con Asia Argento. Il giornalista ha chiesto scusa all’attrice dopo alcuni commenti sul caso Weinstein, ma a fine puntata, sul web, si è scatenato il suo accento critico su conduttrice e trasmissione. E i tweet al veleno hanno infiammato i social.

Feltri contro d’Urso: tweet al veleno

Dopo il confronto con Asia Argento a Live – Non è la d’Urso, Vittorio Feltri ha lanciato alcuni tweet al veleno sulla conduttrice e la trasmissione di cui è stato ospite.

Il giornalista non sembra aver gradito la condotta della padrona di casa durante il faccia a faccia tra lui e l’attrice (riguardo lo scandalo Weinstein) e ha servito una critica rovente sui social.

“Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io“.

Tweet di Vittorio Feltri contro Barbara d’Urso

Le critiche alla conduttrice

Il durissimo sfogo di Feltri via Twitter non è però il solo. Poco dopo, altri due tweet del direttore di Libero hanno alimentato la querelle e si sono focalizzati sulla figura della conduttrice.

“Dicono che la D’Urso sia un mostro sacro della tv. Mostro non dubito, sulla sua sacralità non ci giurerei“, e ancora “Se dovessi scegliere tra la D’Urso è il virus scarterei lei“.

Barbara d’Urso sembra aver scelto la via del silenzio, e al momento non avrebbe replicato alle parole del suo ospite a conclusione di una diretta dalle mille sorprese.

Feltri aveva espresso la volontà di uscire dallo studio ed era stato invitato a riaccomodarsi al suo posto dalla conduttrice: “Se non mi fate parlare me ne vado – aveva detto alla padrona di casa che cercava di placare la sua rabbia –. Ora dico solo parolacce e anche qualche bestemmia, per restituirvi i dispetti che mi fate. Mi invitate qua alle 10 e un quarto“.

Insomma, non c’è pace per Carmelita e i ‘Vittorio’: archiviata la pagina della furiosa lite con Sgarbi, si apre un livido scenario con Feltri. Soltanto il tempo restituirà una risposta sull’epilogo.