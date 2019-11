Emma Marrone è stata ospite dell’ultima puntata di Tu si que vales, dove ha potuto promuovere il suo nuovo disco Fortuna, esibendosi anche nel live di Io sono bella. Alla fine del suo show, il saluto della cantante con Belén Rodriguez ha fatto letteralmente impazzire il web.

Tra Emma e Belén è pace fatta

Pace fatta tra Belén Rodriguez e Emma Marrone? Sembrerebbe proprio di sì. La cantante ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha preso parte al talent Tu si que vales, in onda su Canale 5, promuovendo Fortuna, il nuovo album e cantando il brano scritto da Vasco Rossi Io sono bella, in vetta alle classifiche.

Alla fine dell’esibizione, ovviamente, la Marrone ha salutato Maria De Filippi e anche gli altri giudici Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari ma quello che ha colpito il pubblico da casa è stato il bacio tra lei e Belén Rodriguez che, anni fa, le aveva “soffiato” Stefano De Martino. I telespettatori hanno inondato di tweet la rete, non capacitandosi di questo gesto distensivo tra le due. In realtà, tra Emma e Belén i rapporti sono pacifici già da alcuni anni, sintomo che i rancori fanno ormai parte del passato.

Belén e Emma, vicine per Maria De Filippi

Emma Marrone e Belén Rodriguez avevano avuto modo di essere fianco a fianco anche durante Amici 17, quando Maria De Filippi le fece duettare insieme in una puntata del talent.

Inoltre, tra le due ci sono spesso sfottò simpatici come quando Emma, durante una tappa della presentazione del suo album, ha imitato la showgirl argentina, proprio riguardo Stefano De Martino e il tormentone sul cognome creato da Virginia Raffaele.

Tu si que vales, il commento su Instagram di Emma

Il tour, per Emma, si sta rivelando faticoso ma pieno di soddisfazioni. Su Instagram aveva anticipato, in qualche modo, la sua partecipazione a Tu si que vales scrivendo: “Ho fatto un breve ma intenso pit stop a Roma e poi capirete perchè”.

Ha aggiunto di essere partita molto presto per la città da Palermo per poi dover tornare a Milano e potersi dedicare al meritato riposo. I più maligni, dopo il post, avevano pensato che questo “pit stop” avesse visto un vero e proprio scontro tra Belén Rodriguez ed Emma Marrone, magari dietro le quinte del programma di Canale 5. Invece, le due donne hanno dimostrato grande maturità e la capacità di poter seppellire gli attriti di un tempo.