La parentesi di assenza dalle scene, a causa di alcuni problemi di salute, non ha intaccato un millimetro dello smalto di Emma Marrone. La cantante si è lanciata in una curiosa imitazione di Belen e la clip è diventata virale. Pioggia di like sui social per il sipario che l’ha vista pronunciare il nome del suo ex, Stefano De Martino, con la voce della showgirl argentina.

Il ritorno di Emma con Fortuna

Emma sembra essersi lasciata alle spalle la recente parentesi che l’ha tenuta lontana dal palcoscenico per problemi di salute. Dopo la grande preoccupazione sulle sue condizioni, l’artista è tornata in scena più carica che mai, offrendo al suo pubblico un momento di grande entusiasmo con la presentazione della sua ultima fatica discografica, l’album Fortuna.

Dopo la paura si volta decisamente pagina, in pieno stile ‘Brown’, con la consueta ventata di sorrisi e ironia che accompagnano da sempre il percorso professionale e personale della cantante.

L’imitazione di Belen

L’ultimo sipario divertente che l’ha vista protagonista richiama da vicino il suo passato sentimentale, e ‘scomoda’ addirittura Belen Rodriguez. La salentina ha imitato la voce della showgirl nel corso di un’intervista, mandando in delirio i fan.

Nel corso di uno scambio di battute sul suo ultimo disco, Emma ha risposto alla domanda sui suoi recenti acquisti musicali citando il nome di alcuni colleghi, tra cui la band ‘Dimartino’ (fondata da Antonio Di Martino).

Proprio quest’ultimo cognome è stato occasione di una gag in cui la cantante ha scherzato sull’ex fidanzato Stefano De Martino e consorte: “Dimartino o De Martino?” ha chiesto al pubblico con chiara cadenza argentina.

Il video è diventato virale, sommerso da una valanga di like e commenti divertiti da parte dei fan di Emma.

L’affettuoso commento su Maria De Filippi

E durante la presentazione di Fortuna a Roma, il 25 ottobre scorso, Emma ha speso parole importanti per Maria De Filippi, presente con lei sul palco per testimoniare quella che è, a tutti gli effetti, una ‘rinascita’ a tutto tondo per la Marrone.

“Sono qui perché so che per me lei c’è sempre“, ha precisato la conduttrice, incassando il tenero commento dell’ex stella di Amici: “La cosa è reciproca, nella buona e nella cattiva sorte. Io quando ho un problema di salute chiamo Maria. Giuro! Io su Roma non ho nessuno, quindi l’unica persona della quale mi fido ciecamente e so che si butterebbe nel fuoco e all’inferno per me è lei“.

Dopo l’intervento della De Filippi, le due si sono strette in un caloroso abbraccio, a sottolineare la forza di un legame che non si è mai fermato alla mera cornice professionale.

