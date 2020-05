Tra meno di un mese andrà in onda Top Ten, la nuova trasmissione diretta da Carlo Conti. In seguito al lockdown da Coronavirus che ha portato alla sospensione del programma La Corrida, così come di molti altri programmi di tutte le reti, il conduttore occuperà nuovamente un posto nei palinsesti estivi della Rai.

Le anticipazioni sul nuovo programma

Top Ten andrà in onda a partire da venerdì 12 giugno in prima serata su Rai1. Diretto e condotto da Carlo Conti, il programma sarà presente nei palinsesti del venerdì, fino al 3 luglio.

Su TvBlog le prime anticipazioni: si utilizzerà parte della scenografia de La Corrida, nel rispetto delle norme di sicurezza dovute all’emergenza Covid-19, non vi sarà pubblico e sarà rispettato il distanziamento tra gli ospiti. Inoltre, per garantire nel migliore dei modi l’attenzione alle regole, saranno pochi i personaggi presenti all’interno della scenografia. La trasmissione verterà su classifiche di vario genere: musicali, sportive o semplicemente di oggetti simbolo nella memoria dei cittadini, come la classifica delle automobili più vendute nel corso di un determinato anno per poi chiedere ai concorrenti in gara di metterle in ordine cronologico.

Come saranno strutturate le puntate

Ogni puntata di Top Ten prevede la partecipazione di sei concorrenti, divisi rispettivamente in due squadre da tre membri ciascuna. I concorrenti saranno tutti personaggi famosi, ma i loro nomi sono ancora sconosciuti. Indovinando le giuste posizioni nelle classifiche del gioco, le squadre otterranno punti. Vincerà chi avrà il numero più alto di punti. Sembra anche, stando alle prime indiscrezioni, che Carlo Conti avrà come ospiti alcuni personaggi presenti proprio nelle classifiche proposte dal programma stesso. Adesso non resta che attendere che la task force Rai, che si occupa della prevenzione del Coronavirus, dia il permesso ufficiale per la messa in onda.

