Di questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile contenente tutti gli aggiornamenti su nuovi contagi, guariti e decessi per Coronavirus in Italia. Notizie intanto dal respiro europeo quelle che sono arrivate in giornata direttamente da Ursula Von der Leyen con la proposta avanzata dalla Commissione Europea in termini di Recovery Fund, un fondo di aiuti monetari che garantisca la ripartenza economica ai Paesi colpiti dall’emergenza sanitaria.

Il bollettino del 27 maggio della Protezione Civile

Anche oggi arriva puntuale intorno alle 18 di sera il bollettino aggiornato della Protezione Civile che documenta quotidianamente l’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia aggiornando i numeri raccolti costantemente regione per regione.

Con la giornata di oggi, 27 maggio, salgono a 231.139 le persone che in tutto in Italia hanno contratto il virus: 50.966 le persone attualmente positive con 584 nuovi casi di contagio rispetto a ieri; 2.443 i guariti per un totale di 147.101 e 117 i decessi registrati in data odierna per un totale di vittime per Coronavirus ora pari a 33.072.

Recovery Fund: il piano “salva Europa”

Questa mattina le ultime notizie dall’Europa per quanto riguarda l’emergenza economica seguita a quella sanitaria e che non si circoscrive ad un solo problema italiano.

Come proposto dalla Commissione Europea nella giornata di oggi saranno probabilmente 750 i miliardi stanziati dall’Ue e destinati ai Paesi membri sotto forma di sovvenzioni o prestiti per contrastare la crisi economica a seguito della pandemia di Coronavirus. In cima alla lista la stessa Italia alla quale sarebbero destinati 172,7 miliardi di euro.

