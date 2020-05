C’è chi ha partorito da poco, da pochissimo e chi invece sembra partorirà nei prossimi mesi proprio come Mara Carfagna, la vicepresidente della Camera. Secondo le ultime indiscrezioni dal mondo del gossip, la politica sarebbe stata fotografata in circostanze sospette che farebbero presupporre l’arrivo di un bebé, il primo per lei.

Mara Carfagna incinta: impazza il gossip

A far circolare veloce l’indiscrezione è il sito di gossip Dagospia che svela il futuro prossimo da neo mamma che attende la Vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. Secondo quanto rilanciato in questi momenti, la deputata di Forza Italia oggi 44enne sarebbe infatti in dolce attesa di una bimba.

Un desiderio che si avvera per la politica che da tempo sognava di diventare mamma e che ora può coronare il suo sogno insieme al compagno Alessandro Ruben, ex deputato e avvocato con il quale porta avanti una relazione dal lontano 2013.

L’amore con Alessandro Ruben dopo il matrimonio lampo

Classe 1975, Mara Carfagna è approdata nel mondo della politica dopo una carriera nel mondo della moda. Dapprima deputata con il Popolo della Libertà e Forza Italia, è stata Ministro per le Pari Opportunità nel IV Governo di Silvio Berlusconi.

Originaria di Salerno, attualmente compagna di Alessandro Ruben, fu sposata con il costruttore romano Marzo Mezzaroma. Un matrimonio avvenuto in un contesto sfarzoso in quel di Fiumicino al Castello di Torre in Pietra ma che non durò a lungo. Al momento la notizia della gravidanza sembra però permanere sul filo del rasoio in attesa di conferma: dalle indiscrezioni messe in circolo da Dagospia, la Vicepresidente sarebbe stata avvistata all’interno di un negozio pre-maman.