Ieri, martedì 26 maggio, il grande Mike Bongiorno averebbe compiuto 96 anni. Simona Ventura in occasione di questa ricorrenza ha voluto rivolgere un pensiero al conduttore, che negli anni è divenuto punto di riferimento della televisione italiana.

La dedica di SuperSimo è apparsa su Instagram. Con una breve ma concisa didascalia la Ventura ha voluto raccontare ai follower tutto ciò che Mike ha rappresentato per lei.

Simona Ventura, la dedica a Mike Bongiorno

Simona Ventura tira fuori dal cassetto dei ricordi lo spezzone di una trasmissione condotta da Mike Bongiorno a cui prese parte.

Nel video, pubblicato dalla conduttrice su Instagram la Ventura entra in studio salutando Mike e rivolgendosi a lui come “Maestro“.

Ed è proprio questo che Bongiorno ha rappresentato: una guida, un esempio non solo per lei ma per chiunque sognasse di lavorare in tv. D’altra parte Simona lo ribadisce anche nella didascalia che accompagna il post e con la quale rivolge il suo pensiero. “Oggi è il compleanno di Mike Bongiorno” scrive la Ventura. “Un maestro, un Vate della televisione e ancora oggi, indimenticabile”. E poi conclude con un malinconico: “Mi manchi Mike“.

Rischio chiusura per SuperSimo

Intanto SuperSimo, che la scorsa stagione televisiva era tornata in Rai con Settimana Ventura, potrebbe non fare ritorno nella prossima stagione di campionato. I rumors lanciati da Blogo e anticipati da Il Fatto Quotidiano hanno cominciato a girare in questi giorni.

Lo show, i cui ascolti non sono mai stati stellari, è stato sospeso a marzo, causa pandemia. Stando alle voci che circolano quell’8 marzo potrebbe essere stata l’ultima puntata, dal momento che non sarebbe previsto nemmeno un appuntamento di commiato.

