Il gossip impazza e alla fine Belen Rodriguez prende la parola. Nelle scorse ore si è parlato molto di una possibile crisi con Stefano De Martino. La coppia ha attraverso momenti diversi e dopo una prima separazione era riuscita a riunirsi come molti fan speravano. Adesso però qualcosa sembra di nuovo incrinare la felicità della coppia e Belen, con coraggio, ha preso la parola su Instagram per raccontare, almeno in parte, la sua verità.

Belen si sfoga

“Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate“, chiarisce subito in apertura sul suo profilo Instagram.

La showgirl argentina ha scelto di metterci la faccia, anche se leggermente tirata, e di dire la sua: “è molto difficile per me anche perché non me lo aspettavo e non me ne assumo le responsabilità nelle colpe. Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre e quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più“. Belen si riferisce al gossip e alle foto che le sono state scattate in un ristorante di Milano dove si trovava anche Andrea Iannone.

Come avevamo sottolineato, i due frequentano lo stesso ambiente e non è perciò così strano che ci si possa incontrare per caso nello stesso locale. “Se sono in giro per la città e arrivano delle persone… non è colpa mia“, spiega ancora.

La vita di Belen

“Quando me la sentirò, se me la sentirò“, aggiunge ancora, sarà lei a raccontare tutta la verità. Belen riconoscendosi come personaggio pubblico sa che alla fine dovrà spiegare tutto per evitare che siano altri a raccontare la sua vita.

Riguardo poi a quella cena fuori a Milano in compagnia del fratello e nello stesso locale dove si trovava a cena anche Iannone, Belen spiega che “è normale che se una persona non è molto felice, suo fratello, la sua famiglia, la prendano per mano e la portino a bere un bicchiere di vino per strapparmi un sorriso“. Poi prova a sorridere un po’, per i suoi fan, e alla fine conclude: “Sono una donna forte e ce la farò, come sempre”.

