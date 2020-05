Bud Spencer e Terence Hill rappresentano un binomio storico nel cinema italiano. Colleghi al lavoro, ma anche amici nella vita, la loro unione è nata tra le scene di un film. In particolare, la prima sequenza girata assieme fu proprio una scazzottata.

Prima di Bud e Terence, Carlo e Mario

Carlo Pedersoli e Mario Girotti sono gli uomini meglio noti nel mondo cinematografico come Bud Spencer e Terence Hill. Carlo nacque a Napoli il 31 Ottobre del 1929, Mario invece a Venezia il 29 Marzo del 1939. Già nell’adolescenza, senza saperlo, condivisero la passione per il nuoto: Bud Spencer, infatti, partecipò anche a tre Olimpiadi e vinse numerose medaglie d’oro ai campionati italiani.

Successivamente, decidono individualmente di abbandonare lo sport e intraprendere la carriera del cinema, in qualità di attori.

Mario invece manifestò l’interesse per il mondo cinematografico sin da bambino: fu notato da Dino Risi proprio durante una gara di nuoto, che lo scelte per un ruolo in Vacanze da Gangster. Nel 1959 i due recitarono entrambi nel film Annibale, di Carlo Ludovico Bragaglia e Edgar G. Ulmer. Tuttavia, sul set del film non si incontrano mai in quanto le riprese delle rispettive scene avvennero in giorni diversi.

Il primo incontro tra Carlo e Mario

Nel 1967, sul set del film Dio perdona.. io no! di Giuseppe Colizzi, in Almería avvenne il primo incontro tra Carlo e Mario. Nello specifico, Mario sostituì il protagonista del film, Peter Martell, in seguito ad un infortunio avvenuto poco prima dell’inizio delle riprese. Per caso, quindi, sul il set del film incontrò l’uomo che con cui sarebbe diventato celebre assieme. La prima scena girata da Perdersoli e Girotti è una leggendaria scazzottata.

Proprio in questo contesto i due inventarono il pugno a martello: una mossa che è diventata simbolo della coppia, il celebre pugno dall’alto in la testa dell’avversario.

La nascita della coppia cinematografica

In seguito al successo e all’intesa in ambito lavorativo, alla coppia venne consigliato di cambiare i propri nomi. Carlo Pedersoli scelse Bud Spencer come tributo al suo attore preferito Spencer Tracy e alla birra Bud. Invece, Mario Girotti optò per il nome di Terence Hill da una lista con diverse proposte, “Fu un caso” raccontò l’uomo su palco dei Telegatti.

La coppia è rappresentata da due personalità molto diverse, due uomini che insieme hanno raggiunto numerosi successi.

L’evoluzione della carriera

Bud e Terence hanno girato insieme un totale di diciotto film, sedici di questi come coppia protagonista. Le comiche scazzottate divennero il simbolo del binomio e il successo concretizza grandi risultati, soprattutto nel cosiddetto genere Spaghetti Western: i film che li consacrarono alla storia, infatti, furono Lo chiamavano Trinità e il seguito, e anche Altrimenti ci arrabbiamo del 1974. Girarono numerosi film di successo anche negli Stati Uniti (come I due superpiedi quasi piatti) e per un periodo lavorano separati.

Tuttavia, nel 1994 nel film Botte di Natale diretto proprio da Terence Hill la coppia ritornò per l’ultima volta nel grande schermo.

Nel 2010 ricevettero entrambi il David di Donatello per la carriera. Purtroppo, Bud Spencer muore a Roma il 27 Giugno del 2016, lasciando una memoria indelebile nella vita dell’amico e collaboratore Terence Hill che nel frattempo ha consacrato il suo volto ad un altro iconico ruolo: quello di Don Matteo.

