Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano essere più uniti che mai. Legati da una relazione solida hanno superato i due anni di fidanzamento e pensano a progetti futuri. In particolare, Cecilia aveva già manifestato il desiderio di creare una famiglia con il suo attuale compagno e a tal proposito, Ignazio ha rivelato a NuovoTv che i due sarebbero pronti ad accogliere un figlio.

Le rivelazioni di Ignazio Moser

L’ex ciclista Ignazio Moser ha rilasciato delle confessioni al settimanale NuovoTv. Nello specifico, si tratta di rivelazioni in merito alla relazione con Cecilia Rodriguez, nata all’interno della casa del GF Vip.

Infatti, la loro storia si è solidificata nel tempo e la coppia è pronta a creare una famiglia. L’arrivo di un figlio sarebbe gradito da entrambi, “Qualche prova si è già fatta – ha rivelato Ignazio a NuovoTv – Il desiderio c’è, ma senza fretta. Vedremo che cosa succederà“.

Un figlio prima del matrimonio

Ignazio ha parlato anche di matrimonio con Cecilia Rodriguez, ma a tal proposito ha dichiarato di non sentirne l’urgenza. Ha aggiunto: “Prima di sposarci faremo un figlio“, a sottolineare che a quanto pare il desiderio di un figlio sarebbe più forte di quello del matrimonio.

“Non sentiamo la necessità di sposarci subito, dato che viviamo insieme da quando siamo fidanzati. Non è una priorità“, altre parole riportate dalle fonti.

La quarantena ha solidificato il rapporto

Cecilia e Ignazio hanno trascorso i due mesi di quarantena in campagna, dalla famiglia di lui in Trentino. Infatti, Ignazio si è dedicato ad aiutare il padre con l’azienda di famiglia: “Non mi spaventa lavorare nei campi. Anche se la campagna è come la bicicletta, non fa tanti sconti”, ha dichiarato a NuovoTv.

Secondo le parole dell’ex ciclista, mentre lui ha aiutato il padre nei campi, Cecilia ha invece aiutato in altri aspetti del lavoro di campagna: “Se la cava benissimo, sembra che abbia fatto questo da tutta la vita”. Dunque, la quarantena ha reso la relazione dei due giovani ancora più stabile. Non stupirebbe la comunicazione dell’arrivo di un bambino.

Approfondisci

Cecilia Rodriguez non pensa al matrimonio ma confida nel 2019 per mettere su famiglia

Moser e Cecilia Rodriguez: una storia tra amore e divertimento