Ottime novità per Simona Ventura al fianco del compagno Giovanni Terzi, un po’ meno felici quelle che invece la riguardano singolarmente. Da giorni circolare di fatto l’indiscrezione che la vede al fianco proprio del compagno in quella che sembra essere una nuova avventura televisiva. Una novità che potrebbe calzare a pennello ora che invece la sua Settimana Ventura vacilla.

La Rai minaccia la chiusura di Settimana Ventura?

A saperne di più a riguardo è Blogo che proprio parlando di Settimana Ventura, programma sportivo in onda su Rai2, paventa la possibilità che la trasmissione guidata da SuperSimo possa non riaccendere più i motori.

Lo stop era arrivato di fatto a marzo, quando l’emergenza sanitaria aveva messo in standby il Paese e con lui anche il mondo dello sport. Ad ormai settimane e settimane dall’inizio dal lockdown, hanno cominciato a riaccendersi numerosi riflettori degli studi televisivi ma la luce in quel di Settimana Ventura ancora non si vede.

Il futuro in tv al fianco di Giovanni Terzi

Vieni da Me, Detto Fatto, La Prova del Cuoco: tanti i programmi Rai sospesi per l’emergenza che hanno già avuto modo di ripartire ma per Settimana Ventura il futuro sembra essere ora più che mai incerto.

Nell’ipotesi di un naufragio però, come dicevamo, la scialuppa di salvataggio per la Ventura potrebbe essere proprio il contratto recentemente firmato insieme al compagno Giovanni Terzi con il Gruppo Discovery che sembra avere in serbo per la coppia un programma tutto nuovo di zecca. Sarebbe la prima volta per la Ventura e Terzi, mai stati insieme all’interno dello stesso show che ora non solo li vorrebbe vicini ma complici e spalle.

“Lui farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice. Spero di poter presentare ai giornali la trasmissione al più presto – aveva dichiarato la Ventura a Novella 2000 parlando proprio del progetto che la vede insieme al compagno sul piccolo schermo – Il contratto è comunque firmato, manca giusto il semaforo verde per parlare, ma ovviamente sarà dopo la fase due“.

Approfondisci

Simona Ventura rivolge un pensiero a Mike Bongiorno: “Mi manchi”

Antonio Zequila su Mara Venier e Simona Ventura: “In conflitto anche colpa mia”

Paola Perego conferma il ritorno su Rai2: “È un programma che mi piace”