Ci tiene a mettere le malelingue al proprio posto Claudio Lippi, lo “zio” come lo chiama Elisa Isoardi in quel de La Prova del Cuoco. Secondo voci di popolo di fatto ci sarebbero stati alcuni indizi che avrebbero fatto presupporre una certa freddezza tra i due, quasi a far insorgere il sospetto che tra i due si fosse rotto qualcosa ma proprio Lippi fuga ogni dubbio.

Elisa Isoardi e Claudio Lippi: nessuna rotta di collisione

“Ho letto da qualche parte che dicono che il nostro rapporto si sia incrinato perché non stiamo vicini – sono state le parole di Lippi questa mattina nel corso dell’ultima diretta dallo studio de La Prova del Cuoco riferendosi a Elisa Isoardi – Io non so dove viviate, ma noi siamo in una pandemia mondiale che si chiama Covid-19.

Ci siamo, ma con le dovute precauzioni che alcuni deficienti non mettono in atto“.

La smentita di Claudio Lippi

Nessun problema dunque tra la Isoardi e il collega Lippi che anzi, difende a spada tratta il loro rapporto allontanando ogni pettegolezzo del genere. “Hai fatto bene a puntualizzare.

No, noi ci vogliamo ancora più bene di prima, nonostante la distanza, che poi sono due passi“, ha voluto poi aggiungere Elisa Isoardi sempre a riguardo a riprova dell’ottimo rapporto con il collega. Di pari passo si rincorrono anche le voci circa la chiusura definitiva del programma di cucina ora in mano alla Isoardi. Sembra infatti che Rai 1 abbia in programma di sostituire La Prova del Cuoco con una trasmissione ad hoc sempre a tema culinario che vedrebbe però il ritorno in scena dell’ex padrona di casa, Antonella Clerici.

Mentre il futuro del programma culinario sembra dunque molto incerto, Elisa Isoardi nel frattempo permane al timone del programma di Rai1 e lo farà sino alla fine di giugno, allungando così non di poche settimane la sua messa in onda con l’ultima puntata che andrà in onda il 26 giugno.

