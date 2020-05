Nuova fiamma per Diodato? È quello che si stanno domandando in molti dopo le foto scattate e pubblicate da Chi. Il cantante che ha trionfato a Sanremo con Fai Rumore passeggia tra le strade di Milano al fianco di una ragazza misteriosa.

Che sia pronto adesso a voltare pagina dopo la storia con Levante, che ha colorato il gossip proprio in fase di kermesse?

Solo un’amica o nuovo amore?

Camminano fianco a fianco Diodato e la ragazza dai lunghi capelli castani. In alcuni scatti lui è munito di mascherina, e vestito in abbigliamento casual con jeans e t-shirt scura che spunta da sotto il giubbotto, li invece abitino primaverile, trench e stivali alti.

Diodato paparazzato da Chi con una ragazza misteriosa

A vederli da lontano sembrano una coppia che si concede una passeggiata in città. Tuttavia Diodato e la misteriosa ragazza non cedono ad effusioni, mantengono riserbo in pubblico e lasciano un grande dubbio ai lettori di Chi: stanno insieme o sono solo amici?

Diodato ha voltato pagina?

Durante il Festival la vita sentimentale di Diodato è stato al centro della cronaca rosa, dal momento gareggiava contro la sua ex fidanzata Levante.

Perfino la canzone con cui ha vinto il Festival Fai Rumore, ha fatto chiacchierare: in tanti hanno ipotizzato che il brano fosse dedicato proprio a Levante.

Poi quegli scatti che li immortalavano insieme poco dopo la vittoria di Sanremo, nel cuore di Milano, hanno riacceso il gossip e fatto sognare i fan speranzosi in un ritorno di fiamma. Ora però le ultime paparazzate che lo coinvolgono e lo ritraggono al fianco di quella che potrebbe essere una nuova fiamma, spengono ogni speranza.

Possibile che il dolce e tenero Diodato abbia deciso di voltare definitivamente pagina? Non resta che attendere sviluppi o… nuove chicche di gossip, snocciolate dai fotografi armati di obbiettivo e sempre pronti cogliere dettagli interessanti a riguardo.