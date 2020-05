A Domenica In una doppia notizia è stata fornita da Mara Venier agli affezionati telespettatori del programma di Rai 1. La conduttrice ha rivelato di aver avuto un incidente domestico culminato con una ipotetica frattura del piede. Per quel che concerne la chiusura del programma, invece, arriva l’annuncio di un prolungamento sino alla fine di giugno.

Incidente domestico per Mara Venier: “Sono caduta dalle scale“

Guai fisici per Mara Venier: l’annuncio è arrivato proprio in apertura della 38° puntata di Domenica In. La conduttrice, in maniera schietta, ha deciso di raccontare ai suoi telespettatori un incidente in cui è rimasta coinvolta.

Queste le sue parole: “Siccome ho un rapporto estremamente diretto e di sincerità con il pubblico che mi segue, vi devo dire che stamattina sono caduta dalle scale. In questo momento sto tentando di andare in onda ma credo di avere una frattura al piede. Abbiamo fatto una fasciatura, ho chiamato il mio medico che mi aspetta dopo Domenica In. Ho preso una botta in testa terribile. Non lo so, sono caduta di peso. Finora credo sia andata bene ma io sono qua e spero di arrivare alla fine.

Non ci voleva“.

Domenica In prosegue sino a fine giugno

Ma gli annunci non finiscono qui perché zia Mara ha in serbo per il suo pubblico una notizia davvero speciale: Domenica In, infatti, prolungherà la sua messa in onda sino alla fine di giugno. Dopo un confronto con il direttore Coletta è stata presa la decisione, che la conduttrice ha immediatamente annunciato al suo affezionato pubblico: “Volevo anche dirvi che, d’accordo con il direttore di Rai 1 Coletta, abbiamo deciso che staremo con voi fino al 28 di giugno: Domenica In continuerà e se io avrò il piedone, dovete sopportarmi anche con il piedone“.

Prolungato dunque l’appuntamento con Domenica In sino al 28 di giugno, a differenza di quanto annunciato in precedenza. Mara Venier e le sue interviste accompagneranno quindi il pubblico di Rai 1 sino alla fine del mese, con le ultime puntate.