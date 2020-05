Pierluigi Diaco è pronto a riprendersi la scena su Rai 1 con il suo programma Io e te. Il conduttore, in video-collegamento con Mara Venier, da lunedì 1 giugno tornerà in tv per allietare il pomeriggio degli italiani con interviste e un pizzico di leggerezza.

Pierluigi Diaco: torna su Rai 1 Io e te

Il passaggio del testimone è avvenuto. Caterina Balivo ha chiuso la sua stagione televisiva con l’ultima puntata di Vieni da me (annunciando anche l’addio al programma). Da lunedì 1 giugno, infatti, a rilevare la fascia pomeridiana lasciata vuota dalla conduttrice sarà Pierluigi Diaco.

Giornalista, conduttore radiofonico e anche televisivo, Diaco torna su Rai 1 con Io e te, dove i sentimenti rivestono il ruolo più importante. A Domenica In, in video-collegamento con Mara Venier nella puntata odierna, ha raccontato tutta l’emozione del suo ritorno in tv. Non prima però di aver ringraziato personalmente la zia d’Italia per averlo sempre supportato a livello professionale e non solo.

Il forte legame con Mara Venier

Pierluigi Diaco ha iniziato la sua intervista con uno spunto di riflessione davvero emozionante: “Nella vita si fanno tantissimi errori, si sbaglia, si recita.

Io per molti anni alla radio ero molto me stesso e in televisione recitavo. Poi accade che ti rendi conto di quali sono le tue reali doti. Mi piace entrare nelle storie degli altri. Questo programma è figlio delle nostre conversazioni e in questo studio ho cominciato a capire qual’era il conflitto interiore che c’era dentro di me, che toccava la mia sessualità e i miei affetti. Mi sei stata amica e consigliera“. Dopo il ritorno in Rai di Diaco, infatti, Mara Venier lo ha aiutato parecchio nella costruzione del suo programma, Io e te.

E lo ha aiutato parecchio anche a livello personale, supportandolo e infondendogli grande fiducia: “Quando si cominciava a parlare di un mio ritorno in questa azienda, tu mi hai detto ‘Sii te stesso’“.

Gli ospiti fissi di Io e te

Il conduttore annuncia poi chi saranno gli ospiti fissi che lo affiancheranno in questa avventura televisiva: “Avrò due compagni di viaggio: Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo“. Diaco ha raccontato a Mara Venier come sia riuscito a convincere la soprano italiana a lanciarsi in questa esperienza sul piccolo schermo: “Io l’ho chiamata e le ho detto: ‘Katia, ti va di fare sta cosa?

Lei rimane un po’ così e mi disse ‘Ci penso alcuni giorni’. Katia albergherà in un albergo qua accanto. E poi c’è Santino Fiorillo. Lui ha un’attitudine naturale al racconto“.