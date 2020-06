Un post di Elena D’Amario, a pochi giorni dalla finale di Amici Speciali, getta il seme del sospetto su un addio alla trasmissione di Maria De Filippi in cui il pubblico l’ha vista nei panni della concorrente prima (durante la nona edizione), e della ballerina professionista poi.

Elena D’Amario lascia Amici?

I fan del talent show Amici hanno imparato a conoscerla ed apprezzarne le doti artistiche, e la sua assenza durante la semifinale di Amici Speciali non poteva certo passare inosservata.

A darne un’anticipazione era stata proprio lei, Elena D’Amario, amata ballerina professionista della trasmissione, con un post a poche ore dall’atteso appuntamento in prima serata del 29 maggio scorso.

Parole che, secondo alcuni, lascerebbero intravedere una svolta a lungo termine lontano dal set del programma della De Filippi. Se sarà un addio o un arrivederci, però, soltanto il tempo (o un’eventuale precisazione della diretta interessata) potrà dirlo.

“Team work. Ti voglio bene Frà. Anche questo progetto l’abbiamo portato a termine con un super Team in un momento tanto difficile. Tornare sul set con persone fantastiche, generose e appassionate del proprio lavoro non ha prezzo.

Poi un In bocca al lupo speciale alla mia Amici Family per stasera !!!! Performers, squadra tecnica, tutti!!! Vi guarderò e applaudirò with love!!!“.

Post di Elena D’Amario – Fonte: Instagram/Elena D’Amario

Un nuovo progetto all’orizzonte

Il motivo dietro la rinuncia alla parte finale della trasmissione sarebbe da ricercare in un nuovo progetto all’orizzonte. Secondo le ultime indiscrezioni che si rincorrono sui social, infatti, Elena D’Amario avrebbe dovuto lasciare il programma per questioni legate al prossimo futuro professionale che l’attenderebbe.

Dal 2015 nel cast dei ballerini professionisti dello show di Canale 5, è una delle artiste più quotate nel suo settore e non sarebbe comunque ancora del tutto esclusa la sua presenza per la finalissima di Amici Speciali del 5 giugno.

A contendersi il titolo saranno 4 concorrenti: Stash dei The Kolors, Michele Bravi, Alessio Gaudino e Irama.