Amici Speciali, il nuovo format di Amici ideato per aiutare nell’emergenza Coronavirus, è pronto al debutto venerdì 15 maggio su canale 5. Oltre ad un grande cast, la speciale edizione del programma di Maria De Filippi prevede anche una grande giuria con importanti nomi.

I giurati speciali di Amici

La conferma della presenza di grandi giurati di Amici Speciali arriva direttamente dal sito ufficiale Witty. Tra i giurati ci saranno i 2 colleghi, oltre che amici, di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. A loro si aggiungerà anche Giorgio Panariello.

Ci sarà poi la speciale presenza dell’etoilé della danza Eleonora Abbagnato, che giudicherà le performance nelle coreografie realizzate dal direttore artistico Giuliano Peparini, sempre apprezzatissimo in trasmissione.

Grande assente, invece, Vanessa Incontrada, che aveva confermato la sua presenza salvo poi rinunciare alla speciale edizione del talent.

Come cambia il nuovo format di Amici?

Il meccanismo di questa edizione speciale non sarà molto diverso da quello classico. Ci sarà una gara durante la quale si esibiranno 7 cantanti e 5 ballerini divisi in squadre, come di consueto la bianca e la blu.

Ancora non si conosce la formazione ufficiale delle squadre che resterà un mistero fino alla prima messa in onda del programma.

La squadra vincitrice si aggiudicherà un premio che, a differenza della classica edizione, andrà interamente devoluto in beneficenza per combattere l’emergenza Coronavirus.

Una gara all’insegna della beneficenza e della solidarietà, la stessa Chiara Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione lo conferma in una diretta Instagram: “Non posso dire niente, vedremo poi come andare avanti. Se dovesse andare in porto, e se dovesse esserci, credo che il mood sarà più spettacolo e condivisione che gara”.

