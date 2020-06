Un giorno importante il 30 maggio per Simona Ventura che puntualmente, ogni anno, ripercorre a ritroso il momento in cui la sua vita e quella della sua Caterina si sono incrociate per non dividersi mai più. Parliamo della figlia adottiva arrivata al suo 14esimo compleanno, una festa a cuore per SuperSimo che anche quest’anno non ha mancato di dedicarle un lungo e amorevole post su Instagram.

Gli auguri di Simona Ventura alla figlia Caterina

“Eccoci qui mia splendida principessa“, recita l’incipit del lungo post che Simona Ventura ha voluto dedicare alla figlia adottiva Caterina nel giorno del suo compleanno.

Aveva pochissime settimane la piccola quando venne presa in affido da Simona Ventura che successivamente, nel 2014, ha portato a termine le lunghe pratiche legali per adottarla in toto. Ogni anno, nel giorno del compleanno di Caterina, Simona Ventura ripercorre un tratto fondamentale della sua vita, la gioia di aver potuto incontrarla, crescerla diventato a tutti gli effetti la sua mamma e il suo punto di forza.

“Orgogliosa di te e della ragazza che stai diventando“

“E sono 14. Sai ho pensato tanto a questo momento… un po’ perché sono legata alla canzone di Adriano Celentano – scrive Simona Ventura su Instagram – Il tempo se ne va (che mia madre aveva dedicato a me quando ho compiuto 14 anni), un po’ perché questo è il tuo tempo e l’età che molti genitori temono.

Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità – prosegue SuperSimo nei confronti della figlia – e dell’amore di cui ci circondi.

Noi tutti, insieme. Buon compleanno, ti voglio tanto bene. La tua mamma“.

Il post pubblicato su Instagram da Simona Ventura. Fonte: Instagram

L’amore per la figlia adottata

Una dedica di tutto punto quella di mamma Simona che a Caterina dedica amore e dedizione come agli altri due figli maschi, Niccolò e Giacomo, entrambi nati dalla passata relazione con Stefano Bettarini. Tantissimi gli amici “vip” della Ventura che hanno voluto complimentarsi e scrivere i propri personali auguri alla piccola Caterina. “Amoraaa augurii“, scrive al di sotto del post Elettra Lamborghini, seguita da Barbara Foria che scrive “Auguri Cate“; Roberta Capua: “Auguri splendore!!!

“; Arianna Mihajlovich: “Auguriii“.

