Dopo un matrimonio andato gambe all’aria (con Stefano Bettarini) ed una lunga relazione (con Gerò Carraro), Simona Ventura sembra aver trovato la pace del cuore con il giornalista Giovanni Terzi, con il quale ha iniziato una relazione nel 2018.

Recentemente la conduttrice ha raccontato che la quarantena forzata per il coronavirus non ha intaccato il loro rapporto, anzi: lo ha rafforzato, rendendo Simona sempre più sicura di voler convolare a nozze con il compagno.

Innamorati dal 2018

Giovanni Terzi e Simona Ventura fanno coppia fissa da poco dopo la fine della storia tra la conduttrice e Carraro.

Da subito era stato chiaro a tutti come i due facessero sul serio ma oggi, a mesi dalla notizia del voler convolare a nozze, arrivano ulteriori conferme da un’intervista a Novella 2000. “Questa quarantena credo sia stata un po’ la cartina di tornasole dei rapporti, delle relazioni”, racconta Ventura: “Mi sa che molti avvocati divorzisti si stanno fregando le mani aspettando nuovi clienti…ma con noi resteranno delusi e non solo perché non siamo ancora formalmente sposati. In questo periodo abbiamo scoperto delle cose che ci hanno unito ancora di più”.

Perché proprio Giovanni? Presto detto: “Ho bisogno di Giovanni perché è una persona molto protettiva e molto tranquilla. Ci diamo forza a vicenda”, ha raccontato, specificando:”Noi siamo uno. La nostra è una famiglia”. La data del matrimonio non è ancora stata annunciata, ma si avvicina di certo. “Giovanni ed io ci sposeremo. Da dicembre in poi ogni momento sarà quello giusto”.

I due pare abbiano anche intenzione di lavorare insieme: è in progettazione un programma in cui la Ventura farà da autrice e produttrice, mentre alla conduzione ci sarà proprio il compagno Giovanni.

