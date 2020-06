Caterina Balivo fa gli auguri di compleanno al papà con uno speciale post su Instagram, dove non mancano dolcezza e ironia. La conduttrice di Vieni da me, fresca di congedo da una stagione di successo in tv, si è lasciata andare a una dedica che riporta a galla la sua infanzia felice.

Caterina Balivo e gli auguri al papà

Caterina Balivo ha catturato l’attenzione dei fan con una dedica speciale al papà in occasione del suo compleanno. La conduttrice di Vieni da me ha scelto una foto dolcissima per la data speciale da festeggiare in famiglia, il tutto accompagnato da un messaggio che riporta a galla la sua infanzia e si conclude con una nota di immancabile ironia sulla torta e sulle sue doti culinarie.

“Ho sempre amato giugno perché finiva la scuola, cominciavano le vacanze ‘in casa’ e perché si festeggiava il mio papà. Buon compleanno papiiiii. Sei giovane più che mai, i nipotini ti fanno più bello. PS: ragazzi ora vado a cercare una torta, mi sembra una cattiveria fargliela“

L’addio a Vieni da me

La conduttrice, amato volto Rai che il pubblico ha potuto apprezzare a Detto Fatto e poi a Vieni da me, ha salutato i telespettatori nel corso dell’ultima puntata del format che ha guidato con successo sulla rete ammiraglia.

Un addio alla trasmissione che lei stessa ha contribuito a portare in testa al gradimento degli italiani, e che avrebbe scelto di lasciare per virare su nuovi orizzonti televisivi.

“È tempo di lasciare questo porto sicuro, mi mancherete – ha detto davanti alle telecamere durante la chiusura -. Sono trascorsi 15 anni da quando vi dico ‘Buon pomeriggio’ e ringrazio tutti i miei meravigliosi compagni di viaggio, perché ogni volta la nave in porto è arrivata anche se abbiamo attraversato mari molto difficili.

Penso a Festa Italiana, Italia sul Due, Detto Fatto e Vieni da me. Il successo mi ha ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. Questi momenti così dolorosi per tutti mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose. Per questo motivo, è tempo che lasci questo porto sicuro che ho contribuito anch’io a costruire due anni fa.

Mi mancherete“.

