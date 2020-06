Si sta avvicinando la finale di Amici Speciali e proprio a pochi giorni dalla diretta, uno dei suoi finalisti decide di ritirarsi dalla competizione.

Si tratta di Stash e i The Kolors: lo annunciano attraverso la pagina Instagram del programma. Ecco le loro motivazioni per la controversa scelta e chi ci sarà al loro posto.

La rinuncia inaspettata a poche ore dall’ultima puntata

L’ultimo video postato sulla pagina Instagram di Amici ha fatto molto parlare i fan del programma. A parlare è Stash, il cantante in gara leader dei The Kolors.

“Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista” confessa a sorpresa l’artista “Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità.

Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015”.

Stash prosegue, affermando di aver già avuto molte fortune nella sua carriera: “Da 2 anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista” dichiara l’artista.

Il cantante rivela anche come sarà scelto il suo sostituto che gareggerà nella finale: “A decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri 3 finalisti, esattamente come hanno fatto con me. Per cui, ci vediamo venerdì, ci divertiremo”.

Chi prenderà il posto di Stash e i The Kolors?

Amici Speciali è il nuovo spin-off del celebre talent di Canale 5, iniziato lo scorso 15 maggio e che volge al termine con la prossima puntata di sabato.

Lo show sarebbe dovuto iniziare appena conclusasi l’edizione tradizionale, ma l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare i piani.

A contendersi la coppa più ambita in questa edizione sono concorrenti passati, già conosciuti al pubblico, ma il montepremi, vista la situazione difficile, verrà devoluto in beneficenza.

Gli altri 3 finalisti, nell’ultimo video Instagram, hanno deciso che ad aggiungersi a Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino sarà il ballerino Umberto Gaudino, che sostituirà Stash nella gara finale.