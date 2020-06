È una storia a lieto fine quella di Davide Luongo, giovane arzanese scomparso a Londra due anni fa e ritrovato negli scorsi giorni.

La madre Antonella non ha mai smesso di sperare e, per ritrovare il figlio, ha chiesto l’aiuto anche del ministro Luigi Di Maio e della trasmissione Chi l’Ha Visto?.

La scomparsa dopo un viaggio in Kent

Davide Luongo è un giovane chef: nel 2018 si era trasferito a Londra, per lavorare nella ristorazione. Dopo un viaggio nel Kent avvenuto 24 mesi fa esatti, la sparizione: a quanto pare Davide non ha più dato sue notizie dopo il ritorno a casa a Londra.

Le autorità, avvertite, avevano poi riportato solo la testimonianza di un avvistamento da parte di una signora.

A diramare l’allerta era stata anche la trasmissione Chi l’Ha Visto?, che aveva diffuso l’identikit di Davide attraverso il sito, i social e la trasmissione.

È tornato ad Arzano dalla madre

Pochi giorni fa Davide è stato ritrovato e messo su un aereo per Napoli: da lì ha raggiunto Arzano, dove ad aspettarlo c’erano amici e parenti. La madre ha voluto ringraziare tramite Facebook chiunque avesse aiutato in questi due anni: “Come faccio a ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa triste storia dandomi la forza e il coraggio e un grandissimo va****ulo a chi mi diceva lascialo stare se è una scelta di vita devi solo accettare….

non dimenticherò mai chi mi ha offeso e sarò eternamente grata a tutti voi che mi avete sempre sostenuta e incoraggiata voi tutti siete stati la mia forza ….non sono una mamma fantastica ero solo disperata e la disperazione ti fa fare grandi cose con tutta la forza che hai”.

Il video del ritorno a casa

Poco più di 10 ore fa Antonella Esposito ha anche pubblicato un video in diretta del momento in cui Davide è tornato nel suo quartiere, dove tutti erano pronti a riabbracciarlo ed a festeggiarlo. La sua è una storia a lieto fine che da speranza a tutti coloro che sperano di ritrovare un parente o un amico di cui ha perso le tracce da molto tempo.