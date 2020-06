Romina Power condivide su Instagram molte foto di momenti passati della sua vita, rendendo partecipi i fan dei suoi ricordi con i figli e con sua mamma, Linda Christian.

La foto anni ’60 con la mamma

Romina Power ha trascorso il periodo del lockdown a Cellino San Marco, presso la tenuta di Albano. La cantante ha infatti una propria dependance dove alloggia con il figlio, Yari. “Io la quarantena non l’ho vissuta male, ma come un momento di riflessione. Ho fatto meditazione, passeggiavo nel giardino, ho guardato vecchie foto“, ha dichiarato in un’intervista con Mara Venier.

Proprio a proposito di vecchie foto, Romina ha condiviso su Instagram una serie di ricordi del passato. In particolare, emerge una bellissima foto con la mamma, Linda Christian. Nella didascalia, la cantante scrive “Un fotografo mi ha mandato questa foto con mamma, 1967 circa“. Nella foto Romina è giovanissima e sorridente, aveva più o meno 16 anni e la mamma, invece, ha un’espressione più seria e composta.

Linda Christian, un’attrice d’altri tempi

Linda Christian, in arte Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer, è stata un’attrice messicana. Nata il 13 novembre del 1923, la donna proveniva da una famiglia di origini tedesche, francesi e spagnole.

Intraprese giovanissima la carriera cinematografica, debuttò nel 1944 nella commedia Così vinsi la guerra. Raggiunse il successo con la serie televisiva Casino Royale, del 1954. Da quel momento la sua carriera vantò grandi interpretazioni, come quella in L’ora di Hitchcock, di Alfred Hitchcock. Tuttavia, conquistò definitivamente notorietà grazie al matrimonio con Tyrone Power, un attore statunitense, dal quale ebbe le figlie Romina e Taryn. Il matrimonio non durò a lungo, i due divorziarono dopo sette anni.

L’ultima apparizione dell’attrice risale al 1988 nel film Cambiamento D’aria di Pietro Galasso. L’attrice morì a 87 anni, il 22 luglio del 2011 dopo una lunga lotta contro il tumore.

