Un incidente drammatico quello avvenuto in queste ultime ore sulla A1, tra Arezzo e Monte San Savino. Pochissime le notizie che riescono a filtrare in questi momenti ma secondo quanto venuto alla luce dalle prime indagini dei carabinieri sarebbero 2 le auto coinvolte e un mezzo pesante, entrati in collisione lungo il tratto autostradale.

Quattro le vittime accertate e tra loro 2 sarebbero bambini. Al momento sul luogo si trovano tutti i soccorsi e la polizia stradale che ha interrotto la circolazione su tutto il tratto in entrambe i sensi di marcia.

Incerto ancora il numero dei feriti cui uno sarebbe stato soccorso con l’elisoccorso e trasportato con urgenza in ospedale.

Incidente sulla A1: tragico il bilancio, 4 morti

Pochissimi i dettagli che filtrano dal luogo dell’incidente. “Tragico bilancio incidente autostrada A1 Arezzo – scrivono in questi momenti su Twitter i Vigili del Fuoco – 4 i morti di cui 2 minori, diversi i feriti soccorsi dai Vigili del Fuoco. Squadre al lavoro“. Secondo quanto riportato da Rai News i feriti sarebbero 6 ma non sono note le loro condizioni di salute.

Tweet dei Vigili del Fuoco. Fonte: Twitter

Chiuso il tratto autostradale in entrambi i sensi di marcia

Anche tra i feriti sembrano esserci 2 minori che sarebbero già stati trasferiti con urgenza negli ospedali limitrofi di Siena, Arezzo e al Meyer di Firenze. Chiuso, come già specificato, il tratto autostradale in entrambi i sensi di marcia per permettere ai due elisoccorso di intervenire. Al momento si registrano 3 km di coda in direzione Roma. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14. Non è al momento chiara la dinamica dell’incidente: secondo le prime ricostruzioni una delle due auto coinvolte avrebbe tamponato il mezzo pesante accostato a lato dell’autostrada.

Tutti gli accertamenti sono in corso e sul luogo dell’incidente è presente anche Roberto Rossi, il pm.