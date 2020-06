Ancora alto il numero dei nuovi contagi di Coronavirus registrato nell’odierna giornata, 5 giugno, e attestato nel bollettino della Protezione Civile. Secondo quanto pervenuto dal report, sono 518 i nuovi casi registrati oggi per un numero di persone attualmente positive in Italia pari a 36.976.

Coronavirus: il bollettino del 5 giugno

Sono oltre 6 milioni i casi di Covid-19 accertati in tutto il mondo, il numero attuale che meglio descrive la drammaticità della pandemia tuttora in corso e che non si può dire finita né superata. Un numero entro il quale spicca drammaticamente il conteggio dei decessi: 391.439 nel mondo secondo quanto riferito dalla Johns Hopkins.

Supera tristemente l’Italia il bilancio delle vittime in Brasile che ora conta 34.021 morti.

36.976 persone attualmente positive in Italia

Di questi momenti l’ultimo bollettino redatto invece dalla Protezione Civile italiana che ha raccolto giornalmente, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, tutti i dati filtrati dalle Regioni. Sono 36.976 le persone attualmente positive al virus in Italia con l’incremento di 518 casi in più rispetto alla giornata di ieri. 85 i decessi registrati oggi per un totale di vittime pari a 33.774 nella sola Italia.

In costante aumento da mesi il numero delle persone che dopo aver contratto il virus sono guarite: 1.886 nella giornata di oggi per un complessivo 163.781 guariti.

