Un giorno importante quest’oggi per Rita dalla Chiesa che puntualmente ogni anno non manca di rendere omaggio attraverso i suoi profili social alle Forze dell’Ordine nel giorno della loro Festa. Un giorno importante per lei per ricordare il padre, il generale e prefetto italiano Carlo Alberto dalla Chiesa, morto a Palermo il 3 settembre del 1982.

Il post nel giorno di Festa dei Carabinieri

“Il mio Carabiniere preferito. Oggi, 5 giugno, Festa dell’Arma dei Carabinieri – scrive sui social Rita dalla Chiesa su Instagram – Il mio amore per lui e per tutti i Carabinieri d’Italia, anche per quelli che sono in missione all’estero“.

A corredo dell’amorevole post pubblicato su Instagram, una foto che la ritrae ancora bimba proprio mentre è abbracciata al padre. “Il mio amore per lui e per tutti i Carabinieri d’Italia, anche per quelli che sono in missione all’estero, è sempre dentro di me. Auguri a tutti e grazie per essere il vero scudo della nostra vita e della nostra libertà“, scrive sempre la giornalista e conduttrice televisiva.

Post Instagram di Rita dalla Chiesa. Fonte: Instagram

Il ricordo del padre: “Penso si sarebbe salvato“

“In uno scatto un modo d’amore.

Foto meravigliosa – commenta Catena Fiorello, la sorella del più celebre Fiorello – Onore all’Arma e ai suoi uomini che sono lì pronti a difenderci giorno e notte, senza se senza ma“. Anche nelle storie Instagram Rita dalla Chiesa ha voluto rendere omaggio ai Carabinieri. Proprio qualche settimana fa la dalla Chiesa, parlando Da Noi… A Ruota Libera, aveva così dichiarato alla Fialdini: “Mi ricordo che papà quando doveva andare a Palermo chiamò a raccolta tutti gli uomini del nucleo antiterrorismo per portarseli a Palermo.

Io sono convinta che se avesse avuto ancora i suoi carabinieri vicino non sarebbe successo quello che è successo. Penso si sarebbe salvato“.

Approfondisci

Rita Dalla Chiesa: “Mio fratello lotta contro le mafie, ma non lo invitano in tv”

Ergastolo ostativo, la rabbia di Rita dalla Chiesa: “I mafiosi avranno brindato”

Decisa la revoca della scorta al Capitano Ultimo: la rabbia di Rita Dalla Chiesa