L’esperienza della quarantena è stata complicata e difficile per tutti. Molti vip ne hanno parlato in queste settimane, anche Samanta Togni e il suo neo-marito Mario Russo sono stati ospiti del programma Italia Sì condotto da Marco Liorni.

La quarantena di Samanta Togni

“L’obiettivo principale era quello di superare questo momento, che non è stato facile, con un pizzico di leggerezza“, spiega la Togni seduta su un divano al fianco del marito. “Abbiamo cercato di superare il covid con una formula semplice, tutte le domeniche pomeriggio ballavamo” ha raccontato mentre Russo le sorrideva e annuiva.

Un ballo prescelto tutti i giorni con si dovevano “scontrare”: “E’ partito il tutto come un gioco, danzavamo inizialmente in tuta poi il livello è aumentato sempre di più quindi abbiamo deciso di vestirci da scena“. In un video intanto scorrono le immagini dei loro balli casalinghi. Insieme all’esercizio fisico i due si sono dati anche alla buona cucina: “Fai attività fisica e non mangi?“.

