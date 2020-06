A Verissimo – Le storie, nella puntata odierna, è arrivato un video-messaggio da Walter Nudo per i telespettatori del programma di Canale 5. L’attore, che ha compiuto 50 anni il 2 giugno, traccia un bilancio del suo percorso di vita e fornisce le motivazioni per le quali ha deciso di abbandonare la televisione.

I 50 anni di Walter Nudo

Walter Nudo, reduce dal suo 50° compleanno, ha voluto inviare un video-messaggio a Verissimo per salutare i telespettatori. L’attore, raggiunto il mezzo secolo di vita, ha voluto tracciare un primo bilancio di questi anni raccontando come ha vissuto l’importante traguardo dei 50 anni.

Solo, davanti allo specchio di casa, Walter Nudo si è lasciato andare ai ricordi, come ha confessato a Verissimo: “Ciao a tutti! Wow, mezzo secolo di vita. Riflessioni ne ho fatte tante, ma vi confesso che quella sera, tra il 1 e il 2 giugno, mi trovavo davanti allo specchio e appena è scoccata la mezzanotte ho detto ‘Wow, siamo ancora qui’. Perché ogni giorno che ci svegliamo da questa parte della Terra è un grande giorno“.

Walter Nudo è uno degli attori italiani più apprezzati del pubblico e ha fatto carriera nel piccolo schermo prestando voce e interpretazione ai personaggi di numerose serie tv, quali Carabinieri e Incantesimo.

Ma l’attore si è fatto conoscere al grande pubblico soprattutto per la vittoria alla prima storica edizione del reality show L’Isola dei famosi.

L’addio al piccolo schermo

La decisione definitiva di abbandonare la televisione è avvenuta dopo aver trionfato nel 2018 in un altro reality, il Grande Fratello Vip. Walter Nudo ha spiegato le motivazioni legate a questa scelta nel video-messaggio a Verissimo: “Lo sapete ragazzi, mi sono ritirato dalla televisione italiana.

Sapete che ho fatto questa scelta dopo 25 anni. Perché? Perché semplicemente volevo servire in maniera diversa, essere più utile alle persone, volevo aiutarle a trasformarle nella versione migliore di se stessi. Di fare ed essere di più. Io non sono un guru, un coach, sto studiando tanto. Ma quello che ho fatto è che ho vissuto tanto, ho tanta esperienza. Ed è per questo che ho fatto anche la meditazione guidata, sono un meditante da 4 anni. La meditazione veramente mi ha salvato“.