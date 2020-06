Tra le mura di casa sua, a poche ore dalla finale di Amici Speciali, Alessandra Celentano era pronta a stupire i fan.

L’ex ballerina ed ora giudice del programma ha deciso di mettersi in forma al 100% e si è mostrata senza indugi al suo pubblico su Instagram nel pieno dei preparativi: la sua immagine ha stupito e divertito i suoi follower.

Una maschera per essere pronta

Completamente coperta di una crema sull’arancione, Alessandra Celentano non ha avuto paura di mostrarsi ai suoi follower su Instagram, con un primo piano di lui con un’espressione interrogativa.

La caption è chiara: “Preparativi, si fa quel che si può! #AlessandraCelentano #curadelcorpo #AmiciSpeciali”.

il post di Alessandra Celentano

Il suo seguito di follower su Instagram è letteralmente impazzito: “Ti adoro, sei unica” gli scrive qualcuno, mentre qualcun altro gli dice: “Sei pazza, totalmente pazza!”.

Una colonna portante del programma

Alessandra Celentano sa come stupire i suoi follower ed il suo carattere forte è sempre piaciuto molto durante Amici di Maria De Filippi. D’altronde, la Celentano è una veterana del programma: è dal 2003 che è insegnante e giudice per i ballerini che passano per gli studi di Amici ed è entrata nel cuore di molti di loro, sebbene non si sia mai risparmiata giudizi taglianti e stroncature al vetriolo.

L’amore per Amici di Maria De Filippi

Proprio qualche giorno fa la Celentano aveva dedicato parole molto commoventi al programma, esprimendo tutto il suo affetto per quello che è il suo impegno televisivo numero uno da tanti anni a questa parte. “É emozionante vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso”, ha scritto su Instagram: “Oggi sono dei professionisti!

Amici di Maria de Filippi è qualcosa di SPECIALE e solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire! Un augurio, in questo momento così difficile, a tutti noi e in particolare a tutti gli artisti, senza i quali non si potrebbe vivere! Alessandra”.