Durante la puntata de La Prova del Cuoco dell’8 giugno, Elisa Isoardi si è rivolta alla madre con un messaggio speciale. La conduttrice ha sottolineato l’eccezionalità del momento davanti alle telecamere: “È la prima volta che riesco a farlo“.

Gli auguri di Elisa Isoardi alla madre

Auguri di compleanno speciali per la madre di Elisa Isoardi, a cui la conduttrice si è potuta rivolgere dalle telecamere del suo La Prova del Cuoco proprio prima di entrare nel vivo della puntata dell’8 giugno.

Al timone della trasmissione con Claudio Lippi, la Isoardi ha voluto dedicare una piccola parentesi per il suo messaggio, non mancando di sottolineare l’eccezionalità del momento: “Oggi è 8 giugno, auguri mamma!

Finalmente, è la prima volta che riesco a farle gli auguri in onda, non so se è un bene o un male però per noi è un bene. Siamo con voi e vi accompagniamo in questo mese di giugno“

La reazione di Claudio Lippi a La Prova del Cuoco

Claudio Lippi si è unito immediatamente al messaggio di auguri della conduttrice, dando una svolta divertente al tenero sipario in scena sulla rete ammiraglia Rai.

“Mi unisco, se mi permetti, agli auguri alla tua mamma, che ha fatto una delle cose che ritengo di cui andare davvero fieri, una figlia con le p***… Non si può dire, ma altro che Sgarbi col mare, lei nessuno la salva. Si salva da sola“.

Elisa Isoardi si è sciolta in un grande sorriso davanti al commento del collega e compagno d’avventura, che ha concluso con un bel complimento per la sua carriera televisiva e per la sua evoluzione: “Ho avuto l’onore di assistere a questa meravigliosa crescita“.

Pochi giorni fa, la conduttrice aveva riservato proprio a Claudio Lippi i suoi auguri a sorpresa durante la trasmissione. Un gesto a cui lui, 75 anni lo scorso 3 giugno, aveva reagito con la sua solita vena ironica: “Allora, vogliamo fare la puntata o vogliamo andare all’Altare della Patria?“.