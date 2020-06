L’apertura di puntata de La Prova del cuoco del 3 giugno ha visto andare in scena una sorpresa di Elisa Isoardi per Claudio Lippi, suo compagno d’avventura al timone del famoso cooking show di Rai1. La replica del conduttore non si è fatta attendere.

Elisa Isoardi, l’annuncio a La Prova del Cuoco

La puntata del 3 giugno de La Prova del Cuoco si è aperta in modo insolito, con un annuncio della padrona di casa, Elisa Isoardi. La conduttrice dell’amato cooking show della rete ammiraglia Rai ha voluto far presente al pubblico l’importanza di questo giorno, tirando in ballo il compagno d’avventura della trasmissione.

Dopo i saluti iniziali ai telespettatori, la rivelazione: “Oggi è una giornata particolare, una giornata speciale per lui, per mio zio Claudio (Lippi, ndr)”, ha detto Elisa Isoardi aprendo alla canzone di sottofondo per augurare “Buon compleanno” a Claudio Lippi.

La risposta di Claudio Lippi

La sorpresa non ha colto Claudio Lippi impreparato, e la risposta del conduttore non si è fatta attendere. “Ma quanti anni fai? Adesso finalmente siamo coetanei“, ha chiesto la conduttrice rivolgendosi al collega, incassando così una replica pungente che ha divertito il pubblico.

“Allora, vogliamo fare la puntata o andiamo all’Altare della Patria? Vogliamo mettere la corona d’alloro? Grazie degli auguri, sinceramente io non festeggio, festeggio la vita in assoluto, quindi a 90 anni mi avrete ancora qui. Lei sarà un po’ meno gnocca… ma…“.

Classe 1945, Claudio Lippi ha compiuto 75 anni proprio il 3 giugno, e la sua collega ha voluto ricordare questo importante traguardo con la sorpresa andata in onda nelle primissime battute di puntata. Dal 2019 è impegnato al timone della trasmissione che fu di Antonella Clerici, dopo una carriera fitta di successi alle redini di programmi storici come Il pranzo è servito, poi presenza fissa a Buona domenica e Domenica In.

Approfondisci

Elisa Isoardi, occhi puntati sul futuro: “Sono due anni che ci penso”

La Prova del Cuoco torna con la formula Isoardi