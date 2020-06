I social network, oltre a connettere amici tra di loro, ha cambiato radicalmente anche il rapporto tra vip, personaggio dello spettacolo e beniamini di milioni di persone. Sono tantissimi infatti gli attori, cantanti e molte altre personalità che hanno deciso di usare Instagram, Facebook e via dicendo per avere un rapporto più diretto e e intimo coi propri fan. Tra loro anche la cantante Emma Marrone, che ha voluto informare sul suo stato di salute: buone notizie, per fortuna.

Emma Marrone e la lotta contro il tumore

La cantante, apprezzata da milioni di appassionati, è nota purtroppo anche per i suoi problemi di salute che l’hanno accompagnata nel corso degli anni.

Già prima della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nell’edizione 2009-2010, Emma Marrone lottava con un tumore all’utero e alle ovaie. La cantante è stata sottoposta ad asportazione nel 2013, ma nonostante gli anni passati e l’intervento c’è sempre stato il rischio che potesse ripresentarsi.

Dato il suo passato, è a questo che si è subito pensato lo scorso settembre, quando Emma aveva annunciato ai fan di doversi fermare per un problema di salute, che l’aveva costretta a cancellare anche alcune date.

Mesi dopo, una bella notizia che ha fatto felice innanzitutto Emma stessa, quindi i fan con cui ha condiviso la notizia.

Il risultato della visita di controllo

Solo pochi giorni fa, Emma si era mostrata in lacrime ai fan per la cancellazione del concerto di Verona, a causa dell’emergenza Coronavirus. Una data a cui teneva particolarmente, perchè “volevo salire su quel palco e dimostrare che ce l’avevo fatta un’altra volta e che ero lì per voi“. Un modo con cui avrebbe potuto vivere coi fan e la musica la lotta contro la malattia.

La pandemia e il lockdown gliel’hanno impedito, ma grazie appunto ai social oggi Emma ha aggiornato sulla visita di controllo. Nella storia Instagram, la cantante è in macchina e dice: “volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento“. Quindi la bella notizia: “Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente“.

Guarda il video

Storia Instagram di Emma Marrone

La luce in fondo al tunnel sembra quindi essere stata raggiunta, ma la cantante nel messaggio dimostra di non pensare solo a se stessa, ma anche al ruolo e l’influenza che ha per migliaia di fan.

Per questo, ha aggiunto: “Ci tengo a mandare un messaggio di speranza a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno combattendo: ce la farete anche a voi, mi raccomando“.

