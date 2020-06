Da tempo Rete 4 e La7 si scontrano a colpi di talk politici: Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli e Otto e mezzo, che va in onda con Lilli Gruber, si contendono non solo gli stessi temi, ma anche la stessa fascia oraria. Nonostante ciò, non pare esserci nessun tipo di tensione o competizione tra le due giornaliste. A dirlo è proprio Barbara Palombelli, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

Le due condividono interessi comuni anche al di là della politica

La storica conduttrice di Forum ha dichiarato che tra le due esiste solo una forte stima reciproca e anche qualche interesse in comune al di fuori degli schermi televisivi: “Tra noi non c’è rivalità, ci incontriamo dal parrucchiere, Roberto D’Antonio, condividiamo l’interesse per la politica e probabilmente anche dell’altro”.

Aggiunge poi che il rapporto tra loro, che dura ormai da anni, le ha viste anche lavorare fianco a fianco: “Con Lilli ci conosciamo da una vita, sono stata anche un suo autore…Otto e Mezzo l’ho persino condotto con Giuliano Ferrara”.

La vera sfida è attirare l’attenzione del pubblico

La Palombelli, che ha appena rinnovato il contratto per la conduzione di Forum, riconosce alla collega la validità e la potenza del suo programma e afferma che la vera sfida è quella con gli ascolti del pubblico: “La nostra sfida non è con lei che va in onda da tanto e può contare sul formidabile traino del Tg di Enrico Mentana, secondo me uno dei migliori.

Ma con il pubblico” e sottolinea il fatto che al giorno d’oggi la rete presenta un ascolto trasversale che lei e gli autori del programma hanno cercato di attirare dando un nuovo taglio al talk.

“Piersilvio Berlusconi ci ha chiesto di cambiare la natura di Rete 4”

La nuova impostazione di Stasera Italia sarebbe stata richiesta espressamente da Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset: “Mi sembra che ci siamo riusciti”, ha dichiarato la conduttrice al quotidiano, sostenendo che il programma è sempre andato in onda in diretta e ha cercato di offrire un’informazione chiara “senza risse, senza comici e senza trucchi”. Unico rimpianto della giornalista? Non essere riuscita ad avere come ospite il premier Giuseppe Conte.

