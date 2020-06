C’è grande attesa per la prossima puntata di EPCC, il talk condotto da Alessandro Cattelan, anche mattatore di X Factor uno dei talent show più apprezzati di sempre. La curiosità nasce dalla notizia che proprio stasera, martedì 9 giugno, Cattelan annuncerà la nuova rosa di giudici di X Factor.

E qui l’indiscrezione bomba lanciata da Davide Maggio: una delle poltrone sarebbe già stata assegnata ad Emma Marrone. Cantante di successo, che proprio in questi giorni è stata indicata come un esempio da Elena Santarelli anche per il suo lato profondamente umano che la Marrone non nasconde mai, Emma deve la sua nascita artistica proprio ai talent.

A chi più di lei spetta di sedere in giuria?

Emma Marrone giudice ad X Factor

Correva l’anno 2010 quando Emma Marrone vinceva Amici di Maria De Filippi, tra i principali competitor di X Factor. Dopo la vittoria e il successo nazionale che ha fatto di Emma un idolo delle folle, la Marrone è tornata a “casa” nella sua vecchia scuola in più vesti, da ospite, da giudice, da coach.

Ora però, come anticipa Davide Maggio, è tempo di cambiare e stringere nuove amicizie tanto cercate ma che fino ad ora non hanno trovato realizzazione.

Così Emma Marrone su Sky diventa un giudice per X Factor, probabilmente l’unica donna, stando a quanto si apprende. Un sodalizio quello tra Marrone e Cattelan tanto cercato. Già nel 2015 la cantante prese parte al talent in veste di ospite. Ora ci torna in un ruolo più autoritario ma anche con tante responsabilità in più.

Gli altri giudici di X Factor

Sebbene Cattelan ne annuncerà l’ufficialità stasera, allo show EPCC – E Poi C’è Cattelan, insieme a quello di Emma Marrone cominciano a circolare anche i nomi degli altri giudici.

Sempre Davide Maggio fa il nome di Mika, vecchia conoscenza del talent. Nel caso del libanese si tratterebbe di un gradito ritorno per molti fan del programma e non sarebbe il solo. Pare sia pronto a riprendere la sua poltrona di giudice anche Manuel Angelli che qualche tempo fa fu protagonista di una forte discussione con il collega Fedez. L’ultimo nome pare essere quello di Emis Killa, il rapper. Ora non resta che attendere la conferma di questa sera in trasmissione su Sky.

Basteranno questi nomi ha rialzare le sorti di X Factor che negli ultimi anni ha subito un calo di ascolti?