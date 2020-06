Elena Santarelli rivela di apprezzare molto Emma Marrone, il suo approccio al dialogo con i fan e quella sua costante inclinazione a condividere gioie e dolori con il pubblico che la sostiene. Per la showgirl, che alle spalle ha una dura battaglia di mamma, quello della cantante è “un messaggio positivo per chi lotta“.

Elena Santarelli mette sul “podio” Emma Marrone

Nel consueto appuntamento televisivo con Italia Sì, trasmissione condotta da Marco Liorni di cui è volto fisso, Elena Santarelli ha parlato di Emma Marrone. Lo ha fatto durante la parentesi dedicata ai volti noti da mettere sul “podio” secondo le opinioni di 4 commentatori speciali del format (oltre lei, in puntata anche Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi).

Nel sintetizzare la battaglia dell’artista salentina contro i problemi di salute che sarebbero finalmente in via di completa risoluzione, la Santarelli ha definito “positivo” il messaggio rivolto al pubblico.

La riflessione sul percorso della cantante

Nel motivare la sua scelta di mettere l’artista sul “podio”, all’interno dello spazio televisivo di Marco Lioni, Elena Santarelli ha precisato quanto segue: “Emma ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram, con i suoi fan, lei è una ragazza che io ammiro molto perché condivide gioie e dolori della sua vita, e ieri (8 giugno, ndr) c’ha tenuto ha informare tutti quanti che ha fatto un controllo molto importante (…) e ha detto ‘per la prima volta, dopo tanto tempo, mi sono sentita dire dai medici che le cose stanno andando veramente bene’.

Quindi voleva essere un messaggio positivo per chi sta lottando ancora e non ha avuto questa notizia dai medici. Non mollate, resistete“.

Il riferimento di Elena Santarelli – che in passato ha svelato il dramma vissuto con la scoperta della malattia del figlio – è al video con cui Emma Marrone ha reso noti i risultati della visita di controllo cui si è sottoposta dopo i problemi del settembre 2019, ora brillantemente superati. Un filmato che ha restituito ai follower la gioia immensa di una buona notizia dopo la grande paura.

