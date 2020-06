Il reality show Temptation Island è pronto a ripartire a breve, condotto da Filippo Bisciglia. Mediaset ha infatti comunicato il proprio palinsesto per questa strana estate italiana. C’è anche la data ufficiale di inizio del programma andato in onda per la prima volta nel 2005: Temptation Island ornerà in onda a partire da luglio e andrà avanti fino a settembre.

La data ufficiale di inizio

Temptation Island ripartirà ufficialmente il 7 luglio su Canale5, in prima serata. Inoltre, è stato anche confermato che il programma sarà condotto da Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello 6 e ormai noto conduttore televisivo.

Il sito di Publitalia ha reso noti i palinsesti del Biscione, svelando che il reality ideato da Maria De Filippi andrà in onda nei mesi di luglio e agosto, con la puntata finale prevista per il 5 settembre 2020. Non ci sono invece ancora aggiornamenti sulla versione vip di Temptation Island.

Come cambierà il programma?

A causa dell’emergenza coronavirus, quello che ci si chiede è come il programma sarà organizzato per garantire la sicurezza dei concorrenti. Del resto, tutti i programmi televisivi hanno dovuto reinventarsi per via delle norme in atto, come Amici All Star o Uomini e Donne che hanno optato per una versione completamente inedita.

In particolare, Temptation Island è basato sull’amore e le tentazioni, ma bisognerà riuscire a mantenere il distanziamento. Pertanto, ancora non ci sono informazioni certe su come si svolgerà il programma una volta che i concorrenti raggiungeranno la Sardegna, dove le coppie saranno divise e portate nei rispettivi villaggi.

Tuttavia l’importanza del reality show non sta tanto nel contatto fisico quanto in quello che i partner delle coppie confidano ai loro tentatori.

Non resta che attendere la ripartenza del programma per avere maggiori chiarimenti sullo svolgimento dello stesso.

